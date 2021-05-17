Лідер Машины времени Макаревич змусив шанувальників аплодувати стоячи – він зібрав повний зал в Полтаві
Музикант продовжує гастролі по Україні і цього разу виступив в Полтаві. Шанувальники дуже тепло прийняли артиста та крім овацій вручали йому квіти
Російський співак, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич, який раніше здивував відповіддю про борщ, зібрав цілий зал слухачів на концерті в Полтаві. Артист опублікував короткий ролик, який був знятий в кінці його виступу – зал аплодував стоячи.
За словами Андрія Макаревича, люди в залі сиділи відповідно до карантинних вимог. Однак в кінці вони піднялися і голосно дякували музиканта. Ролик з'явився в офіційному Instagram-акаунті артиста.
Андрій Макаревич своєю чергою теж подякував публіці за зустріч.
"Спасибі нашим чудовим глядачам!", – написав музикант.
Раніше Андрій Макаревич поділився враженнями від побаченого в Україні.
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