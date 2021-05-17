Лідер Машины времени Макаревич змусив шанувальників аплодувати стоячи – він зібрав повний зал в Полтаві

Музикант продовжує гастролі по Україні і цього разу виступив в Полтаві. Шанувальники дуже тепло прийняли артиста та крім овацій вручали йому квіти

Андрій Макаревич в Полтаві Фото: instagram.com/andrey_makarevich_official

Російський співак, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич, який раніше здивував відповіддю про борщ, зібрав цілий зал слухачів на концерті в Полтаві. Артист опублікував короткий ролик, який був знятий в кінці його виступу – зал аплодував стоячи.

За словами Андрія Макаревича, люди в залі сиділи відповідно до карантинних вимог. Однак в кінці вони піднялися і голосно дякували музиканта. Ролик з'явився в офіційному Instagram-акаунті артиста.

Андрій Макаревич своєю чергою теж подякував публіці за зустріч.

"Спасибі нашим чудовим глядачам!", – написав музикант.

Андрій Макаревич в Полтаві Відео: instagram.com/andrey_makarevich_official

Раніше Андрій Макаревич поділився враженнями від побаченого в Україні.

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