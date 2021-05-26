Волосы стают дыбом: Андрей Макаревич оценил вероятность масштабной войны на востоке Украины

Фронтмен группы "Машина времени" утверждает, что "не все из того, что мы видим, происходит на самом деле"

Российский музыкант Андрей Макаревич Фото: Власть vs Влащенко

Восхищенный западной Украиной фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич оценил возможность полномасштабной войны на востоке страны, а также выразил свое мнение о политической ситуации в мире.

Полное интервью с Андреем Макаревичем опубликовано на YouTube-канале Власть vs Влащенко.

"Я очень надеюсь, что большая война на востоке Украины невозможна, – рассказывает музыкант. – Но это все наша надежда. Вообще, в мире черти что творится: и с головами у людей, и с политикой, и с ситуацией. Одна надежда, что вот эта волна выровняется все-таки. Потому что мир тяготеет к гармонии".

По словам музыканта, не все из того, что мы видим, происходит на самом деле.

"Кому-то это интересно, кто-то на этом здорово зарабатывает, кто-то не хочет, чтобы это кончалось, – говорит он. – Я читаю, как в Европе оценивают эту ситуацию, у меня волосы стают дыбом. Они ни черта не знают, мифы принимают за реальность. Что-то у людей случилось с головами".

Андрей Макаревич – известный российский музыкант и композитор. С 1969 художественный руководитель группы "Машина времени". Автор музыки и слов многих популярных песен из репертуара группы. Заслуженный артист РФ.

Напомним, ранее Макаревич в обнимку с "олдами" попрощался с Киевом.

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