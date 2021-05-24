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Волочкова після розставання з тим самим Олегом заявила, що їй доводилося прощати багато

Сьогодні, 14:07

Балерина розлучилася з коханим через 10 місяців. Анастасія Волочкова вирішила відверто розповісти про стосунки з Олегом

Анастасія Волочкова показала свого коханого
Анастасія Волочкова показала свого коханого
Фото: Скриншот из видео

Балерина Анастасія Волочкова після розставання з тим самим Олегом, якого довгий час приховувала, дала відверте інтерв'ю і розповіла, чому вони не більше не разом.

За словами зірки балети, ексобранець підкорив її добротою, чарівністю і почуттям гумору. Але їхні стосунки були не такими ідеальними, як здавалося в Instagram. Олег не влаштовував їй романтичних сюрпризів, не дарував квітів. Його не цікавила її творчість.

"Не приймав мою творчість, говорив, що вона йому байдужа. Сильно мене ранив. Але я списувала на те, що він не дуже зрілий і необізнана в мистецтві людина",- зізналася балерина в інтерв'ю виданню StarHit .

Анастасія Волочкова розійшлася з Олегом
Анастасія Волочкова розійшлася з Олегом
Фото: instagram.com/volochkova_art

Згадала балерина, як її екскоханий не прийшов на її ювілей через те, що на святі були присутні чоловіки, в яких він бачив суперників.

"Мені до глибини душі було шкода, що Олег не подарував мені квіти в день мого ювілею, навіть їх не передав! Згодом довелося розповісти йому, що це все-таки моє свято, тому запросила тих, кого хотіла бачити", – розповіла Анастасія.

Також балерина поділилася, що Олега зі своєю дочкою Адріаною вона не познайомила, але вони спілкувалися по телефону. Дівчинка називала його хорошою людиною.

"Він добрий, сердечний. Інакше я б не була з ним і не прощала б все те, що, чесно кажучи, не пробачила б жодна жінка", – сказала Анастаси.

Причиною розриву Волочкова назвала накопичені негативні емоції і неможливість знайти компроміси. Балерина вважає, що їх історія кохання закінчилася і вони вже не будуть разом.

"На завершення ж хочу сказати: у будь-якої людини може не вистачати грошей, можливостей, виховання, вміння ставитися до жінки гідно. Але коли у людей немає совісті, то тут вдіяти нічого неможливо", – поділилася Анастасія.

Раніше ми розповідали, що численні фото з Олегом в Instagram дуже дратували шанувальників Анастасії .

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