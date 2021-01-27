Анастасія Волочкова розійшлася із загадковим коханцем: "Цей вогонь перегорів"

Балерина сама стала ініціаторкою розриву, визнавши, що була розчарована в обранцеві

Балерина Анастасія Волочкова, яка раніше позувала біля ікони святого, розійшлася зі своїм таємним коханцем. Виявилося, що розставання відбулося в день її народження. Про це сама балерина поділилася з шанувальниками в Instagram.

Зірка заявила, що вони з коханим довго жили разом, пережили багато прекрасного і вона не скаже жодного поганого слова про нього навіть після розставання. До слова, Анастасія сама виступила ініціаторкою розриву.

"Я можу пов'язувати свої стосунки тільки з кращими. Але мені, як і багатьом людям, властиво розчаровуватися в людях і в їхніх стосунках і вчинках", – написала Анастасія Волочкова.

Анастасія Волочкова розлучилася з бойфрендом Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія натякнула, що у її таємничого коханого був слабкий характер, а вона сама звикла "щедро відкривати свою душу".

"Не шкодую своєї довірливості, відкритості та романтичності своєї натури. Але так вийшло, що моє серце підказало мені, що потрібно багато чого змінити. І, розчарувавшись, я вирішила не брехати самій собі...", – поділилася Волочкова.

Артистка додала, що хоче бачити свого чоловіка ще сильнішим і благороднішим, який також буде поважати й підтримувати її творчість.

Раніше напівгола Волочкова станцювала на вулиці біля ялинки.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися