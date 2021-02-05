"Ще один спосіб": Анастасія Волочкова роз'їхалася в шпагат прямо на тренажері
Під час тренування в залі балерина блиснула розтяжкою
Колишня прима Великого театру Анастасія Волочкова, яка нещодавно розлучилася з загадковим коханцем, знову приголомшила шанувальників своїм шпагатом. Тільки цього разу балерина продемонструвала його сидячи на тренажері в спортзалі.
На опублікованому фото в Instagram Анастасія в обтислому костюмі бірюзового кольору, сидячи в шпагаті показує підкачаний біцепс і стрункі ноги.
"Ще один спосіб підтримати розтяжку. Шпагат по-волочковськи", – написала балерина.
При цьому спортивний топ Анастасії Волочкової помітно просвічувався, але зірку це не збентежило.
Балерина регулярно займається спортом і розтяжкою, підтримуючи себе у відмінній формі у свої 45 років.
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