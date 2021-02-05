"Ще один спосіб": Анастасія Волочкова роз'їхалася в шпагат прямо на тренажері

Під час тренування в залі балерина блиснула розтяжкою

Колишня прима Великого театру Анастасія Волочкова, яка нещодавно розлучилася з загадковим коханцем, знову приголомшила шанувальників своїм шпагатом. Тільки цього разу балерина продемонструвала його сидячи на тренажері в спортзалі.

На опублікованому фото в Instagram Анастасія в обтислому костюмі бірюзового кольору, сидячи в шпагаті показує підкачаний біцепс і стрункі ноги.

Анастасія Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art

"Ще один спосіб підтримати розтяжку. Шпагат по-волочковськи", – написала балерина.

При цьому спортивний топ Анастасії Волочкової помітно просвічувався, але зірку це не збентежило.

Балерина регулярно займається спортом і розтяжкою, підтримуючи себе у відмінній формі у свої 45 років.

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