Немає межі шпагату: гола Анастасія Волочкова сіла на бочку
Балерина опублікувала нове провокаційне фото
Відома балерина Анастасія Волочкова, яка нещодавно розлучилася зі своїм загадковим коханцем, знову вражає. Зірка опублікувала в Instagram-акаунті знімок, зроблений на вулиці, де, судячи по снігу, ще досить прохолодно.
І хоча тепла весна ще не настала, попереду довгоочікувані весняні свята. Заздалегідь підготувати подарунки для близьких допоможе наш календар квітневих свят-2021, де зібрані найцікавіші і круті ідеї.
На фотографії оголена Волочкова демонструє свій фірмовий шпагат, сидячи на дерев'яній бочці. Інтимні місця балерина прикрила банними віниками.
"Просто прекрасний банний п'ятничний шпагатно-купельний вечір", – написала в пості Анастасія.
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Вона відключила можливість коментувати її фото. Ймовірно, зірку ображає постійна критика її фото в соцмережі.
А повернутися після такого фото до реалій можна, подивившись новий випуск YouTube-шоу "Дід Панч та молодь", в якому розповідають про локдаун в Україні:
До слова, не так давно Анастасія Волочкова повторила своє скандальне фото на пляжі .
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