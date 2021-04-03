Немає межі шпагату: гола Анастасія Волочкова сіла на бочку

Балерина опублікувала нове провокаційне фото

Відома балерина Анастасія Волочкова, яка нещодавно розлучилася зі своїм загадковим коханцем, знову вражає. Зірка опублікувала в Instagram-акаунті знімок, зроблений на вулиці, де, судячи по снігу, ще досить прохолодно.

І хоча тепла весна ще не настала, попереду довгоочікувані весняні свята. Заздалегідь підготувати подарунки для близьких допоможе наш календар квітневих свят-2021, де зібрані найцікавіші і круті ідеї.

На фотографії оголена Волочкова демонструє свій фірмовий шпагат, сидячи на дерев'яній бочці. Інтимні місця балерина прикрила банними віниками.

Балерина Анастасія Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art

"Просто прекрасний банний п'ятничний шпагатно-купельний вечір", – написала в пості Анастасія.

Вона відключила можливість коментувати її фото. Ймовірно, зірку ображає постійна критика її фото в соцмережі.

А повернутися після такого фото до реалій можна, подивившись новий випуск YouTube-шоу "Дід Панч та молодь", в якому розповідають про локдаун в Україні:

До слова, не так давно Анастасія Волочкова повторила своє скандальне фото на пляжі .

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