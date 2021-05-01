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Анастасія Волочкова розлютила Instagram своїм новим бойфрендом: Нам пофіг!

Сьогодні, 16:34

Балерина розсекретила ім'я обранця, але не показує його обличчя і постійно говорить тільки про нього

Відома балерина Анастасія Волочкова, яка нещодавно шокувала "голим" шпагатом, розсекретила нового бойфренда. В Instagram-профілі зірка публікує фото і відео, в яких так чи інакше згадає Олега – так звуть її залицяльника.

Фоловери Волочкової зляться на балерину і висловлюють обурення в коментарях, які, до слова, довгий час були відключені. Тепер же користувачі соцмережі можуть писати все, що думають.

"Ми такі щасливі з Олегом повернутися на улюблений острів Мальдів. Поки за кадром тільки голос Олега. Але скоро ви побачите і лице цієї чудової людини. На прохання трудящих", – написала в пості балерина.

, (@Volochkova_art)

  • "Смішна! Відпочиваєш, ну і відпочивай. Нам пофіг, сама ти чи з Олегом"
  • "Я скоро свого чоловіка ненавмисно Олегом назву, скільки разів уже прочитала це ім'я за день"
  • "Анастасія, ми всі вже зрозуміли, як звуть вашого прекрасного принца!"
  • "Так кому він потрібен твій Олег?"
Скріншот: instagram.com/volochkova_art

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Скріншот: instagram.com/volochkova_art

До речі в сторіс Анастасія Волочкова все ж показала того самого Олега, але тільки зі спини. Тримає інтригу.

Скріншот: instagram.com/volochkova_art

Нагадаємо, що в січні Анастасія Волочкова розлучилася зі своїм загадковим коханцем, якого теж нікому не показувала.

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