Анастасія Волочкова розлютила Instagram своїм новим бойфрендом: Нам пофіг!

Балерина розсекретила ім'я обранця, але не показує його обличчя і постійно говорить тільки про нього

Відома балерина Анастасія Волочкова, яка нещодавно шокувала "голим" шпагатом, розсекретила нового бойфренда. В Instagram-профілі зірка публікує фото і відео, в яких так чи інакше згадає Олега – так звуть її залицяльника.

Фоловери Волочкової зляться на балерину і висловлюють обурення в коментарях, які, до слова, довгий час були відключені. Тепер же користувачі соцмережі можуть писати все, що думають.

"Ми такі щасливі з Олегом повернутися на улюблений острів Мальдів. Поки за кадром тільки голос Олега. Але скоро ви побачите і лице цієї чудової людини. На прохання трудящих", – написала в пості балерина.

"Смішна! Відпочиваєш, ну і відпочивай. Нам пофіг, сама ти чи з Олегом"

"Я скоро свого чоловіка ненавмисно Олегом назву, скільки разів уже прочитала це ім'я за день"

"Анастасія, ми всі вже зрозуміли, як звуть вашого прекрасного принца!"

"Так кому він потрібен твій Олег?"

Скріншот: instagram.com/volochkova_art

Скріншот: instagram.com/volochkova_art

До речі в сторіс Анастасія Волочкова все ж показала того самого Олега, але тільки зі спини. Тримає інтригу.

Скріншот: instagram.com/volochkova_art

Нагадаємо, що в січні Анастасія Волочкова розлучилася зі своїм загадковим коханцем, якого теж нікому не показувала.

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