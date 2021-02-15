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Син госпіталізованого Чапкіса показав свою сім'ю: фото

Сьогодні, 16:03

Грег Чапкіс опублікував серію фото

Син хореографа Григорія Чапкіса, який днями попросив шанувальників молитися про здоров'я його батька , поділився фото з сім'єю. Знімки він опублікував в Instagram.

Син популярного хореографа, який живе в США, розмістив серію фото, на яких він позує разом з з дружиною Ембер. А також опублікував кілька фото з синами.

Грег Чапкіс з дружиною
Грег Чапкіс з дружиною
Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкіс з дружиною
Грег Чапкіс з дружиною
Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкіс з дружиною
Грег Чапкіс з дружиною
Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкіс з сім'єю
Грег Чапкіс з сім'єю
Фото: instagram.com/gregchapkis

Родина Грега Чапкіса
Родина Грега Чапкіса
Фото: instagram.com/gregchapkis

Нагадаємо, що у Грега Чапкіса в США своя школа танців Chapkis Dance. З дружиною Ембер вони разом вже 20 років. Пара виховує двох синів – 12-річного Миколи та 5-річного Максима.

Раніше син Григорія Чапкіса розповів, що думає про молоду дружину свого батька. Також ми повідомляли, що Григорія Чапкіса в третій раз госпіталізували і він знаходиться у важкому стані.

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