Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Володимир Остапчук розповів про свій найбільший страх: Доходить до нервового стану

Сьогодні, 12:06

Ведучий опублікував гаряче фото в Instagram і написав, що дуже боїться змін в собі

Володимир Остапчук, який не знає, де знаходяться його діти, розповів підписникам в Instagram про свій страх. Ведучий опублікував фото, на якому продемонстрував ідеальний торс і зізнався, що боїться погладшати.

За словами шоумена, часом страх змушує його дуже сильно понервувати.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Привіт, я Вова, мені 36 і я дуже боюся погладшати. Це часто доходить до нервового стану. Тому що я дуже схильний до повноти. Але дивним чином, вже більше року їм практично все підряд", – написав Остапчук.

Він додав, що вдома з дружиною Христиною вони жартують про те, що вона відьма: "Сама струнка і мене в такому тілі тримає".

Читайте також:
Зірковий антистрес: як відпочиває та розслабляється ведучий Володимир Остапчук (питання-відповідь)

У коментарях ведучого підтримали фоловери: "Привіт, я Свєта і я теж боюся погладшати", "Володя, доводите дівчат до гріха таким фото", "Який красень", "Вова, у вас кубики і накачані руки! Видно, що ви займаєтеся спортом, ви молодець!".

А знаєте, що ще страшно? Отримати штраф або стати учасником ДТП. У новому випуску "Дід Панч та молодь" пенсіонер-влогер розповів про нові штрафи і головні правила на дорозі:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ольга Сумська показала себе без одягу і розлютила фоловерів: Видаліть це! Дружина українського продюсера знялася повністю голою (фото) Це ламає жіночу психіку: Джамалу дратують блогери, які хваляться плоским животом
фигура звезд Владимир Остапчук
Реклама

Новини партнерів

Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины

Популярні статті

Сьогодні, 10:40Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця харчовими барвниками

Сьогодні, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 20 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте готові до шаленої пристрасті!

Вчора, 18:36Зірково

Дружина Миколи Тищенка показала підготовку до скандальної вечірки

Вчора, 13:32Смачно

Пшоно – це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують

Вчора, 13:16Фаново

Коли Вальпургієва ніч у 2021 році: дата і головні прикмети

Вчора, 12:16Зірково

Колишня хатня обітниця Пугачової і Кіркорова купила однокімнатну квартиру в Москві: Жила як у Христа за пазухою

Вчора, 11:07Зірково

Лариса Доліна показала себе без фотошопу і нарвалася на критику: Хірург явно попрацював

Вчора, 10:45Смачно

Смачна та і пишна паска на Великдень: рецепт на літр молока

Вчора, 10:38Events

Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 19 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, побудьте наодинці!

18 квітняЗірково

Галкін показав розкішний подарунок Пугачовій від Лободи: Це неймовірно!

18 квітняЗірково

Оля, що з очима? Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операції

18 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку

18 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 18 квітня для всіх знаків зодіаку: Овен стане секс-гігантом!

17 квітняEvents

Як найшвидше перевірити кислотність ґрунту на ділянці: два простих лайфхаки

17 квітняЗірково

Сльози Чарльза і возз'єднання Вільяма і Гаррі: як пройшла церемонія прощання з принцом Філіпом

Новини партнерів

Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
55-летняя Элизабет Хёрли опубликовала новое фото
55-летняя Элизабет Хёрли опубликовала новое фото
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Раскрыта причина самого опасного типа рака
Раскрыта причина самого опасного типа рака
Что едят звезды: Соломия Витвицкая показала свой завтрак
Что едят звезды: Соломия Витвицкая показала свой завтрак
Что есть на завтрак: 3 совета от диетолога
Что есть на завтрак: 3 совета от диетолога

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти