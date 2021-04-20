Володимир Остапчук розповів про свій найбільший страх: Доходить до нервового стану

Ведучий опублікував гаряче фото в Instagram і написав, що дуже боїться змін в собі

Володимир Остапчук, який не знає, де знаходяться його діти, розповів підписникам в Instagram про свій страх. Ведучий опублікував фото, на якому продемонстрував ідеальний торс і зізнався, що боїться погладшати.

За словами шоумена, часом страх змушує його дуже сильно понервувати.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Привіт, я Вова, мені 36 і я дуже боюся погладшати. Це часто доходить до нервового стану. Тому що я дуже схильний до повноти. Але дивним чином, вже більше року їм практично все підряд", – написав Остапчук.

Він додав, що вдома з дружиною Христиною вони жартують про те, що вона відьма: "Сама струнка і мене в такому тілі тримає".

У коментарях ведучого підтримали фоловери: "Привіт, я Свєта і я теж боюся погладшати", "Володя, доводите дівчат до гріха таким фото", "Який красень", "Вова, у вас кубики і накачані руки! Видно, що ви займаєтеся спортом, ви молодець!".

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