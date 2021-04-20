Владимир Остапчук рассказал о своем самом большом страхе: Доходит до нервозного состояния

Ведущий опубликовал горячее фото в Instagram и написал, что очень боится изменений в себе

Владимир Остапчук, который не знает, где находятся его дети, рассказал подписчикам в Instagram о своем страхе. Ведущий опубликовал фото, на котором продемонстрировал идеальный торс и признался, что боится поправиться.

По словам шоумена, порой страх заставляет его очень сильно понервничать.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Привет, я Вова, мне 36 и я очень боюсь поправиться. Это часто доходит до нервозного состояния. Потому что я очень склонен к полноте. Но странным образом, уже больше года ем практически все подряд", – написал Остапчук.

Он добавил, что дома с супругой Кристиной они шутят о том, что она ведьма: "Сама стройненькая и меня в таком теле держит".

В комментариях ведущего поддержали фолловеры: "Привет, я Света и я тоже боюсь поправиться", "Володя, доводите девушек до греха таким фото", "Какой красавчик", "Вова, у вас кубики и накаченные руки! Видно, что вы занимаетесь спортом, вы молодец!".

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