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Зірковий антистрес: як відпочиває та розслабляється ведучий Володимир Остапчук (питання-відповідь)

Сьогодні, 18:15

Розповів про улюблені бари, алкоголь замість заспокійливого і ТОП- подорожі

Минулого разу ви дізнались про те, як полюбляє відпочивати та розслаблятися відомий хореограф Євген Кот. А сьогодні розповімо про вподобання талановитого ведучого шоу "Маска" на каналі "Україна" Володимира Остапчука. По секрету щоумен поділився, чому не п’є алкоголь на зйомках, яку пляшку спиртного порівнює з Bentley і в яких закладах Києва його можна зустріти.

Володимир Остапчук
Володимир Остапчук
Фото: Instagram: Vladimir Ostapchuk

Який алкоголь ти любиш і як часто п'єш?

В Instagram я власник хештегу #подбухиваю (ред. – сміється). Але скажу відверто, п’ю скромно – лише 2-3 рази на тиждень і виключно сухе вино. Його кольористику обираю з огляду на сезон, компанію та настрій. Зимою та восени – червоне, коли тепліє навесні – біле, а на літо обираю розе. Але поки весна ще на 100% не актуалізувалася, то в мене червоне у бокалі.

З міцних напоїв завжди оберу віскі. П'ю його рідко, 1-2 рази на місяць і зазвичай на івентах. Серед улюблених: Woodford Reserve, Macallan або Jack Daniel's медовий. А щодо вина, то обираю варіанти з виноградників Аргентини, Чилі, Іспанії, Італії, Україна також є в цьому переліку.

Яка вечірка тобі запам'яталася найбільше?

Я, як ведучий провів сотні гучних заходів за останні роки і кожен по-своєму особливий. Але найбільше мені запам'яталося наше весілля з Христиною. Згадую з приємною ностальгією, було незабутньо!

В яких закладах столиці тебе можна зустріти?

Зараз карантин, і я можу лише згадувати улюблені місця і ностальгувати, поки їдe служба доставки. До їхнього закриття відвідував частіше заклади формату ресторанів, ніж барів: Lucky, Vino e Cucina Bao, "Редкая птица" і Holy Burger.

З барів подобається LoggerHead, який "захований" під землею неподалік Бессарабки. Але подібні "шумні" локації, як остання є рідко у списку місць на вихідні. Частіше все ж об 00:00 хочеться спати, а не як колись відриватися до ранку, але й і таке буває (ред. – сміється).

Володимир Остапчук
Володимир Остапчук
Фото: OREST

Який єдиний алкоголь ти б обрав, щоб пити до кінця життя на безлюдному острові?

Якщо на острові буде бармен, який готує коктейлі з льодом, то я оберу "Бульвардьє", або класичний "Віскі сауер". Люблю їх за міцну основу з віскі та бурбону.

Чи думав створити власний алкогольний бренд у майбутньому?

Думав! Потенційно, це може бути вино, як то кажуть напій для аристократів. Я б робив ексклюзивні пропозиції з різних сортів винограду у лімітованих колекціях. Маю знайомого, який створив власний бренд вина. І це крута історія, як фамільна справа із власними цінностями.

Який найдорожчий алкогольний напій ти пив за своє життя і чи звертаєш увагу на лейбу?

Якщо про покупки додому, то це, наприклад, віскі Macallan прайсом до 300 доларів. Він для мене як Bentley, який стоїть у гаражі і я раз на рік проводжу тест-драйв. Нещодавно мені друзі подарували таку колекційну пляшку з 14-річною витримкою. Але якщо випивка на івентах поза роботою, то це напої і до 1500 доларів.

На лейбу при покупці алкоголю звертаю увагу лише за кордоном, бо у нас великий акциз. Це історія швидше про міцні спиртні напої, як віскі. А щоб обрати улюблене вино, то я акцентую увагу на сорті винограду насамперед, але не бренді.

Виходив на сцену під градусом?

П’яним – ніколи! Ковток шампанського чи вина – це можливо, але якщо йдеться не про зйомки на ТБ. Бо там контракт, де чітко прописані вимоги і тверезість одна з них. Більше того, у моєму райдері ніколи не було алкогольних напоїв. Якщо говоримо про весілля, чи корпоративні вечірки – то можу бокал вина випити, але це максимум. На своєму весіллі, перед тим, як привселюдно заспівати я вжив для хоробрості трішки віскі. Допомогло!

Чи були у тебе спонтанні поїздки на відпочинок?

Формату пішов гуляти і прокинувся в Одесі в мене не було (ред. – сміється). Але згадую спонтанну поїздку до Франції у 2019, рішення якої було прийнято за два дні до вильоту. Я тоді запросив Христину на перше побачення у Париж. У мене були вихідні і я подумав, чому б не влаштувати побачення поза Україною? Це було романтично!

Володимир Остапчук із дружиною
Володимир Остапчук із дружиною
Фото: Instagram: kristygor

Який формат відпочинку найбільше до душі, коли треба перезавантажитися?

Для натхнення і перезавантаження потрібно змінити картинку. Якщо по Україні, то збираємо компанію і їдемо в Буковель чи Одесу. Ще один варіант, який актуальний під час карантину – забронювати готель в центрі Києва і влаштувати романтичне побачення зі сніданками та вечерями, як у кіно з найкращим сюжетом. І він працює!

Якщо подорожі закордон, то Франція, обожнюю її. Об'їхав майже цілу країну. Певен, у минулому житті я був французом (ред. – сміється). Найбільше запам'ятався Прованс. Там Франція, яку ми бачили в кіно: середньовічна архітектура, смачний буйабес, лавандові поля і тепле море закохали своєю унікальною атмосферою. Ніде більше такого не відчував і не бачив. Хочу повернутися туди після пандемії. Ще у планах є Італія і Греція.

Яка музика ідеально підійде для твого відпочинку?

Кайфую від пісень з жанру поп-рок. Але все залежить від настрою та приводу. Якщо це романтична вечеря, то слухаю французьку класика. Тут історія аналогічна, як з вибором сорту винограда – універсальної немає.

Нагадаємо, що раніше ми розповіли, який алкоголь любить пити королева Єлизавета II.

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Джерела: Instagram: kristygor , OREST , Instagram: Vladimir Ostapchuk
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