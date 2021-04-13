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Це ламає жіночу психіку: Джамалу дратують блогери, які хваляться плоским животом

Сьогодні, 10:47

Співачка висловилася про бодішеймінг

Співачка Джамала, яка розкрила свій гонорар після перемоги на "Євробаченні 2016", виховує двох дітей. Вона насолоджується материнством, не женеться за "ідеальною" фігурою, і вважає, що жінка повинна бути такою, якою хоче бути сама для себе.

У своєму Instagram-профілі артистка висловилася про бодішеймінг, схуднення і сказала, що її дратують блогери, які "не встигли народити, а вже через два тижні публікують фото із плоским животом".

Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Не встигла я народити, як почала натрапляти на коментарі, що мені час схуднути, "що я собі думаю і чого це я жру?", "всі на ГВ худнуть, а ти чого набираєш?" і т.д. І дуже багато саме жінок писали все це! Мене це дуже засмучує. Невже немає жіночої солідарності?", – написала в пості Джа.

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На думку зірки, її публічність не означає, що вона повинна відповідати нав'язаним стандартам краси. Перш за все Джамала хоче бути артисткою, дружиною і мамою.

Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Про блогерів, які хваляться плоским животом буквально відразу після пологів, вона додала це: "Вважаю, що це неправильно, це руйнує жіночу психіку. У пересічної жінки не така фізична будова, вона буде страждати, що і через півроку після пологів не може показати свій живіт".

У коментарях більшість шанувальників Джамали підтримали її. "Ти фантастична, Джа!", "Ми живемо не для того, щоб комусь догодити", "Все в точку! Жінки у нас не вміють бути солідарними...", – пишуть користувачі соцмережі.

Нещодавно Джамала розсекретила свою вагу через півроку після других пологів .

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