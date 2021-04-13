Це ламає жіночу психіку: Джамалу дратують блогери, які хваляться плоским животом

Співачка висловилася про бодішеймінг

Співачка Джамала, яка розкрила свій гонорар після перемоги на "Євробаченні 2016", виховує двох дітей. Вона насолоджується материнством, не женеться за "ідеальною" фігурою, і вважає, що жінка повинна бути такою, якою хоче бути сама для себе.

У своєму Instagram-профілі артистка висловилася про бодішеймінг, схуднення і сказала, що її дратують блогери, які "не встигли народити, а вже через два тижні публікують фото із плоским животом".

Джамала

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Не встигла я народити, як почала натрапляти на коментарі, що мені час схуднути, "що я собі думаю і чого це я жру?", "всі на ГВ худнуть, а ти чого набираєш?" і т.д. І дуже багато саме жінок писали все це! Мене це дуже засмучує. Невже немає жіночої солідарності?", – написала в пості Джа.

На думку зірки, її публічність не означає, що вона повинна відповідати нав'язаним стандартам краси. Перш за все Джамала хоче бути артисткою, дружиною і мамою.

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Про блогерів, які хваляться плоским животом буквально відразу після пологів, вона додала це: "Вважаю, що це неправильно, це руйнує жіночу психіку. У пересічної жінки не така фізична будова, вона буде страждати, що і через півроку після пологів не може показати свій живіт".

У коментарях більшість шанувальників Джамали підтримали її. "Ти фантастична, Джа!", "Ми живемо не для того, щоб комусь догодити", "Все в точку! Жінки у нас не вміють бути солідарними...", – пишуть користувачі соцмережі.

Нещодавно Джамала розсекретила свою вагу через півроку після других пологів .

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