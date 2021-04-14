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Остапчук назвав поведінку колишньої дружини "сюром": Де мої діти зараз – мені ніхто не відповідає

Сьогодні, 14:27

Український ведущий в Instagram розповів, що ексдружина проти спільного виховання дітей і не виходить з ним на зв'язок

Ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук, відповідаючи на запитання підписників в InstaStories зізнався, що все ще не може бачити дітей часто і колишня дружина не йде на контакт.

За словами телеведучого, їм з ексдружиною все ще не вдається домовитися про спільне виховання дітей.

"Зараз колишня дружина проти того, щоб встановити нам спільно нормальний графік виховання дітей. На контакт не йде, трубку не бере тижнями. Я знаю, що діти поїхали до її батьків в Умань тиждень тому. Де вони зараз, мені ніхто не відповідає", – поділився з підписниками Остапчук.

Він зізнався, що чекає рішення органів опіки, які повинні встановити скільки часу діти будуть проводити з ним.

"Я проти насильницького" забирання "дітей. Це для них велика травма. Зараз я чекаю рішення органів опіки, які повинні винести обов'язкове для виконання рішення про графік: скільки днів, з ким і як наші малюки. Я розумію, що жінка ображена, так поводиться, але це вже сюр. Діти причому? Тим більше три рази в тиждень бачитися в садку або школі – це просто кошмар! " – написав Володимир.

Раніше Володимир Остапчук прокоментував можливе поповнення в родині.

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