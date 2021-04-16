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Дружина українського продюсера знялася повністю голою (фото)

Сьогодні, 14:25

Екс-учасниця гурту NIKITA порадувала підписників оголеним фото і похвалилася ідеальною фігурою

На своїй сторінці в Instagram Анастасія Кумейко (так насправді звуть DJ NANA), опублікувала кадр з нової фотосесії, на якому вона позує сидячи, без одягу.

"Жінка красива, як квітка. А кожна квітка має бути трохи розпущеною", – написала артистка у пості цитату акторки Єви Лонгорії.

Фото: instagram.com/anastasia_domination

Найпікантніші місця DJ NANA прикрила, але зате показала татуювання на нозі у вигляді невеликої гілки квітів.

У коментарях їй написали: "Ось чого я тут не бачу, так навіть краплі розбещеності. Настільки ніжна, повітряна і жіночна твоя краса", "Яка ж ти гарна", "Я у захваті!".

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Та когось із користувачів мережі більше цікавить, як чоловік Анастасії – Руслан Квінта – реагує на такі фотографії.

"Запитайте", – коротко відповіла зірка.

До речі, нещодавно DJ NANA, MARUV, Астаф'єва та інші зірки розповіли, як близькі реагують на їхні голі фото.

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фигура звезд DJ NANA

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