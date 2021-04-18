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Ольга Сумська показала себе без одягу і розлютила фоловерів: Видаліть це!

Сьогодні, 16:22

Акторка повторила образ Венери з картини Сандро Боттічеллі, прикривши руками всі інтимні місця

Знімок Сумська розмістила в своєму Instagram-профілі. "Ця фотосесія в жанрі Боттічеллі свого часу наробила багато шуму... А вам як?", – поцікавилася у підписників заслужена артистка України.

Користувачі соцмережі сприйняли пост Ольги дуже бурхливо. Хтось вважає, що Сумська вийшла на фото дуже красивою, а хтось буквально просить її видалити фото і "не ганьбити себе".

Акторка Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська
Фото: instagram.com/olgasumska

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"Не перекручуйте мистецтво, будь ласка! Ольга, не опускайтеся! Я вас щиро прошу! Навіщо це? Це ж жах! Ну, навіщо вам це потрібно?! Є маса тем, де можна проявити себе, але тільки не це. Тим більше у вашому виконанні. Видаліть це", – написала одна з прихильниць Ольги Сумської.

Скріншот: instagram.com/olgasumska

Хоча думки фанатів акторки розійшлися, байдужим ця фотографія точно не залишила нікого.

Раніше Ольга Сумська зізналася, що колишній чоловік вперше її вдарив ще до весілля .

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