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Володимир і Христина Остапчук планують спільну дитину якомога швидше

Сьогодні, 09:46

Зіркове подружжя також знайшло для своєї сім'ї будинок, в якому буде кімната для дітей Володимира від першого шлюбу

Христина Остапчук, дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука, в програмі "Зірковий шлях", яку ведуть Даніель Салем і Альона Вінницька на телеканалі "Україна", розповіла, де вони з чоловіком планують купити будинок.

Христина поділилася радісною новиною: вони з коханим купують нерухомість під Києвом. У будинку буде місце не тільки для майбутніх дітей пари, а й для сина і дочки Володимира.

"Ми хочемо одноповерховий, де буде одна кімната для дітей Володимира, одна – для наших", – каже дружина Остапчука.

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І так, молодята найближчим часом планують спільних дітей!

"Якби можна було сказати цю дату, я б обов'язково сказала. Але ми, як родина молода, не напружуючись йдемо до мети ", – поділилася Христина.

Володимир Остапчук та Христина Гірник
Володимир Остапчук та Христина Гірник
Фото: instagram.com/kristygor

До речі, сімейний бюджет пари спільний, але головні витрати бере на себе чоловік.

"Наприклад, поїздки, відпочинок, будинок – такі великі витрати, я вважаю, на чоловікові. Але так як я заробляю, я купую продукти, витрачаю на свої потреби: косметолог, салон краси та інше", – каже на телеканалі "Україна" Христина.

Раніше Ілона Гвоздьова зізналася, чому образилася на Володимира Остапчука.

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