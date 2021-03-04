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Ілона Гвоздьова зізналася, чому образилася на Володимира Остапчука

Сьогодні, 15:25

Хореограф розповіла, чому не спілкується з телеведучим

Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова, з якою танцював в одному з сезонів ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук , вперше прокоментувала конфлікт з експартнером по шоу.

В інтерв'ю YouTube-каналі Dorotye Ілона зізналася, що історія пов'язана з родиною Володимира вплинула і на її близьких. Тоді в ЗМІ після новини про розлучення ведучого говорили про роман між Ілоною і Володимиром. Хореографа просила телеведучого прокоментувати ситуацію, що склалася і спростувати всі чутки.

Ілона Гвоздьова та Володимир Остапчук
Ілона Гвоздьова та Володимир Остапчук
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Я Вову попросила спростувати будь-які чутки. Якщо зараз в цій всій історії почну коментувати щось я – це буде виглядати так, ніби я виправдовуюсь. Це можеш сказати чітко лише ти. Чому ти зі своєю сім'єю вирішив саме в проєкті це все зробити. Ти повинен чітко поставити всі крапки над "і" ", – розповіла переможниця" Танців з зірками ".

Але Володимир сказав, не варто звертати уваги на те, що говорять і що це все просто роздула преса. Така відповідь Ілону розчарувала.

"Раз ти вже сказал " А ", говори і" Б ". Вийшло, що заявити заявив, а потім це набуло такого оборот, що, по-моєму, і сам не знав як це зупинити ", – розповіла хореограф.

Ілона зізналася, що з Володимиром вони не спілкуються. Якщо бачаться на заходах, тільки вітаються і все.

Раніше Ілона Гвоздьова розповіла про ревнощі дочки до молодшого брата.

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