Володимир Остапчук показав оголену Христину в ванні і розповів про почуття до колишньої дружини

Знімком ведучий поділився в Instagram

Ведучий гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук, який не може домовитися про зустріч зі своїми дітьми, опублікував відверте фото, на якому він та його дружина Христина Горняк ніжаться в ванні з піною і шампанським.

Знімок з'явився в Instagram-акаунті Остапчука. "Хочеться знову на морько, а не ось це все", – коротко підписав пост ведучий.

Христина Горняк і Володимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

А ось в Instastories Володимир Остапчук відповів на питання шанувальників про свою колишню дружину Олену Войченко. У ведучого поцікавилися: чи залишилися у нього почуття до екс-дружини.

Скріншот: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

"У мене змішане до неї ставлення. З одного боку я їй шалено вдячний за наших прекрасних діток і роки разом, з іншого – абсолютно не розумію бажання обмежити мою участь у вихованні дітей", – зізнався Володимир.

Нагадаємо, що у Володимира Остапчука є дочка Емілія і син Еван, народжені у шлюбі з Оленою Войченко. Діти проживають із мамою.

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук відправився на відпочинок в Буковель без дружини .

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