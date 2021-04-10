Принц Філіп прилітав до Києва за штурвалом свого літака і їв борщ. Як це було (фото і відео)

Герцог Единбурзький розглядав столицю з висоти, "гуляючи" над містом на літаку

Принц Філіп, чоловік королеви Британії Єлизавети II, який помер 9 квітня, у вересні 1973 року побував в Україні. До столиці герцог Единбурзький прилетів на власному літаку, причому за штурвалом був він.

Архівні матеріали опублікував "Вечірній Київ".

Прилетів з дочкою на чемпіонат Європи

Принц Філіп, ветеран Другої світової війни, прилетів 4 вересня 1973 аеропорт "Бориспіль".

Тоді він очолював Міжнародну федерацію кінного спорту і прибув на чемпіонат Європи з кінного триборства. Захід проходив з 6 по 9 вересня 1973-го на ВДНГ і в Пирогово. У змаганнях брала участь його донька принцеса Анна.

Тоді королівська сім'я вперше відвідала Україну, у ті часи – УРСР.

Пив горілку з перцем і їв борщ

Герцога приймав тодішній глава Київського міськвиконкому, нині покійний Володимир Гусєв. Він розповідав, що принц Філіп оригінально знайомився зі столицею України. О шостій ранку сідав за штурвал свого літака і кружляв над містом.

Також чоловік королеви насолоджувався українською кухнею. У перервах між змаганнями він обідав у ресторані "Прага" на ВДНГ. Принц Філіп смакував український борщ з пампушками і котлети по-київськи. Не відмовлявся і від чарки горілки з перцем.

Поселили високого гостя у резиденції на вулиці Рози Люксембург (зараз – Липська), навпроти готелю "Київ".

Як пройшли змагання

Учасниця чемпіонату принцеса Анна впала з коня. Однак принц Філіп і бровою не повів і навіть заспокоїв глядачів: "Вона не вперше падає" . Утім, незабаром підійшов до медиків, вони повідомили, що у принцеси забій стегна.

Через це дочка британської королеви не отримала нагороди в Києві.

"П’ять днів гостював у столиці України принц Філіп, який перебував у СРСР з неофіційним візитом… Вчора герцог Единбурзький спеціальним англійським літаком вилетів на батьківщину. Разом з ним відбула принцеса Анна, яка брала участь у турнірі найсильніших кіннотників континенту", – писало ЗМІ.

Дивіться, як проходив візит герцога і сам чемпіонат:

Нагадаємо, раніше стало відомо, як поховають чоловіка Єлизавети II принца Філіпа .

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