ВІА Гра випустили нову ліричну пісню, яка звучить дуже "по-меладзовські"

Знамените тріо вокалісток випустили новий чуттєвий трек "Джерельна вода". Пісня вийшла в характерному стилі чоловіка Віри Брежневої Костянтина Меладзе

Відбулася прем'єра пісні "Родниковая вода" гурту"ВІА Гра", учасниця якого різко висловилася про контракт з Меладзе. Трек вийшов в характерному стилі гурту, склад якого за всі ці роки постійно змінювався. А приспів легко може нагадати вам мотив старих хітів "Л.М.Л" або "Притяженья больше нет".

Пісня "Родниковая вода" з'явилася на офіційному YouTube-каналі Костянтина Меладзе, а вихід кліпу, судячи з усього, теж не за горами. Автором тексту і музики за традицією виступив сам Меладзе.

ВІА Гра випустила новий трек Фото: Скріншот з YouTube

Нагадаємо, що зараз до складу "ВІА Гри" входять: Уляна Синецька, яка в гурті ще з 2018 року, уродженка з Кривого Рогу Ксенія Попова і 19-річна Софія Тарасова. Дві останні стали частиною колективу восени минулого року.

Слухайте новий трек "ВІА Гри" – "Джерельна вода":

Раніше продюсер НЕАНГЕЛІВ розповів про розпад гурту та заявив, що він не повторюватиме долю "ВІА Гри".

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