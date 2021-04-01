Санта Дімопулос поскаржилася на зайву вагу (фото)

33-річна співачка безуспішно намагається схуднути

Попспівачка і ексвокалістка легендарної української групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка активно відпочила в Дубаї, розповіла про набрану зайву вагу. Зірка безуспішно намагається схуднути, але, як несподівано з'ясувалося, виснажливі дієти їй не підходять. За тиждень артистка скинула 1,5 кг, а за наступні чотири дні поправилась на 2,5 кг.

Фото: instagram.com/santadimopulos

"Минулого тижня в сторіз я проводила невеличкий експеримент: пошук ідеального дієтичного раціону (треба мінус шість кілограмів) і сервісу доставлення такого раціону для себе. Експеримент частково провалився. Дієти та суворі обмеження на мені не працюють. За тиждень -1,5 кг, а в наступні чотири дні (коли ввела вуглеводи) +2,5 кг", – пише 33-річна співачка в Instagram.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта зазначила, що кетодієта – це дієта з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів.

"Таку дієту рекомендовано тільки після консультації з лікарем, бо вона передбачає дуже низький рівень вуглеводів, а це далеко не для всіх добре!" – зазначила артистка.

Нагадаємо, на початку року Санта Дімопулос розсекретила свою вагу і зізналася, що збирається худнути.

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