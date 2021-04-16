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ВИА Гра выпустили новую лирическую песню, которая звучит очень "по-меладзовски"

Сегодня, 17:13

Знаменитое трио вокалисток выпустили новый чувственный трек "Родниковая вода". Песня вышла в характерном стиле Меладзе

Состоялась премьера песни "Родниковая вода" группы "ВИА Гра", участница которой резко высказалась о контракте с Меладзе. Трек получился в характерном стиле группы, состав которой за все эти годы постоянно менялся. А припев легко может напомнить вам мотив старых хитов "Л.М.Л" или "Притяженья больше нет".

Песня "Родниковая вода" появилась на официальном YouTube-канале Константина Меладзе, а выход клипа, судя по всему, тоже не за горами. Автором текста и музыки по традиции выступил сам Меладзе.

ВИА Гра выпустила новый трек
ВИА Гра выпустила новый трек
Фото: Скриншот из YouTube

Напомним, что сейчас в состав "ВИА Гры" входят: Ульяна Синецкая, которая в группе еще с 2018 года, уроженка из Кривого Рога Ксения Попова и 19-летняя София Тарасова. Две последние стали частью коллектива осенью прошлого года.

Слушайте новый трек "ВИА Гры" – "Родниковая вода":

Ранее продюсер НЕАНГЕЛОВ рассказал о распаде группы и заявил, что она не будет повторять судьбу ВИА Гры.

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музыка Константин Меладзе ВИА Гра
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