Ексклюзив

Юрій Нікітін не буде повторювати долю "ВІА Гри": продюсер НЕАНГЕЛІВ про розпад гурту

Гурт не буде записувати треки, але продовжать виступати на приватних заходах

Сьогодні стало відомо, що через 15 років на сцені гурт НЕАНГЕЛИ припинив своє існування. Про це першою повідомила одна з солісток колективу – Слава Камінська.

Сьогодні.Lifestyle зв'язалися з продюсером колективу НЕАНГЕЛИ Юрієм Нікітіним і дізналися у нього, хто першим запропонував завершити кар'єру гурту, і що буде далі з учасницями колективу.

"Ініціатива була моя, вона виникла близько чотирьох місяців тому, це був апофеоз всієї історії, тому що дівчатка давно розвиваються як сольні артистки. Ми ще десь рік тому пробували випустити сольний сингл зі Славою. Тому ідея виникла давно", – розповів нам Юрій .

Юрій Нікітін з Вікторією Смеюхою і Славою Камінською Фото: пресслужба

За словами Юрія, він запропонував Славі і Вікторії продовжувати свій шлях як сольним артисткам, а проєкт НЕАНГЕЛИ з його репертуаром залишити для роботи на закритих заходах.

"Закінчення кар'єри означає її завершення в публічній площині. Ми не будемо записувати сингли, знімати кліпи, їздити в концертні тури. Дівчата будуть робити це у публічній сфері сольно", – ділиться з нами Нікітін.

На наше запитання продюсеру, чи були у нього думки стосовно того, щоб "повторити" формат "ВІА Гри" – один гурт та різні учасниці, Юрій відповів:

"У мене було багато ідей, але поки вони не оформлені, не хочу забігати далеко вперед. Але такого плану не було і немає. Що робити з цим потім – подивимося. Знаю, що Слава вже скоро стартує з сольною програмою, Віка теж починає готувати треки. Тому, мені здається, що наше розставання – це початок чогось нового, крутого", – пояснив Сьогодні.Lifestyle Юрій.

Поки Слава і Вікторія займаються розвитком сольних проєктів, Юрій Нікітін зараз весь свій час і сили спрямовує на розвиток власного освітнього проєкту – школу музичного бізнесу NIMBS.

Нагадаємо, раніше гурт DILEMMA заявив про свій розпад.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися