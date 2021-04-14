Кліп групи Onuka визнали найкращим музичним відео на кінофестивалі в Барселоні

Кліп випустили ще в 2019 році і його режисером став Євген Філатов, а художницею з костюмів – дизайнер Леся Патока

Кліп української групи Onuka під назвою "Zenit" визнали найкращим музичним відео на міжнародному кінофестивалі в Барселоні. Про це розповіли на офіційній сторінці групи в Instagram. Про що цей кліп і чому він відгукнувся журі кінофестивалю – про це в ефірі інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" телеведуча Юлія Галушка розпитала фронтвумен Onuka Нату Жижченко і режисера відео та лідера "The Maneken" Євгена Філатова. А оскільки це не тільки партнери в музиці, а й подружжя – говорили про те, чого чекати від нового альбому і як на звучання вплинула поява у пари сина.

Ведуча Юлія Галушка Фото: прес-служба

Хто працював над кліпом "Zenit"?

Відеороботу на пісню "Zenit" музиканти представили ще в 2019 році. Її режисером став саундпродюсер групи Євген Філатов, а художницею з костюмів – дизайнер Леся Патока.

Про що кліп "Zenit"?

Ната Жижченко каже, що цей кліп про те, що у кожної нації є зашиті певні коди і дуже часто вони несподівано дублюються в різних етносах, континентах. Тому в кожній людині є певні коди, про які ми навіть можемо не здогадуватися. У кожного етносу є свої складові і кожна людина в світі не самотня. Тут про красу людини. У кліпі також є яскраві гуцульські прояви – мольфар, коза.

Кадри з кліпу "Zenit" Фото: скриншот

Як подружжю працюється разом?

За словами Євгена Філатова, це дуже велика відповідальність – брати на себе такий аспект творчості, як візуальне виробництво. Саме він зняв для Onuka 3 кліпи та в подальшому також планується їх співпраця. За майже 13 років особистого шляху Євгена та Нати вони знайшли гармонію і у їхніх стосунків взаєморозуміння на дуже високому рівні, говорить режисер.

При цьому він не виключає і розбіжностей, суперечок і у кожного іноді виникають свої точки зору, але це весь процес робить цікавішим.

Як поява сина вплинула на творчість, особливо в локдаун?

Ната Жижченко каже, що дитина дійсно змінює батьків і вони по-новому себе впізнали за час появи сина. Незважаючи на те, що всі попереджали, що буде складно з маленькою дитиною, співачка все ж вважає, що це набагато легше, ніж гастрольний тур. Тому від локдауну з усіма його наслідками, що випливають, Ната кайфувала, адже змогла насолодитися материнством і тим, що можна писати музику вдома, а не в дорозі. Вони вже закінчують 3-й альбом Onuka, відзняли 2 кліпи і розбирають нову програму. Тому можна сказати, що нудьгувати їм ніколи.

Чого чекати від нового альбому групи Onuka – дивіться детальніше в сюжеті:

Нагадаємо, солістка ONUKA Наталя Жижченко вперше показала обличчя новонародженого сина. Раніше ONUKA зізналася, на честь кого назвала новонародженого сина Олександром.

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