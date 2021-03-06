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"Якщо хочеш загубити свою кар'єру, то йди народжуй", – учасниця "ВІА Гри" про контракт із Меладзе

Сьогодні, 11:39

Новий склад тріо уклав контракт із продюсером на п'ять років

Восени минулого року ми побачили новий склад групи "ВІА Гра". До неї увійшли Уляна Синецька, Ксенія Попова і Софія Тарасова.

Дівчата підписали п'ятирічний контракт із продюсером та про деякі пункти розповіли в шоу "Слава+", опублікованому в YouTube.

Солістка "ВІА Гри" Ксенія Попова
Солістка "ВІА Гри" Ксенія Попова
Фото: https://www.instagram.com/xseniyapopova

Так, 24-річна Ксенія Попова зізналася, що дівчатам з "ВІА Гри" небажано заводити сім'ю під час роботи в групі. При цьому дівчина зазначає, що при вагітності ніхто не змушуватиме співачку робити аборт.

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"Костянтин така людина, яка ніколи нікого не тримає насильно. Всі мене питають: "А якщо ти завагітнієш?". Ніхто тебе не змусить робити аборт! Костянтин лояльний, якщо у його підопічних щось сталося в житті... Звичайно, якщо ти хочеш погубити свою кар'єру в групі "ВІА Гра", то йди і народжуй!" – сказала Попова.

Зазначимо, що Анна Сєдокова свого часу покинула "ВІА Гру" заради дітей. Після вона хотіла повернутися до групи, але їй відмовили. Сєдокову замінили Альбіною Джанабаєвою.

Раніше в Мережі розкритикували новий кліп оновленої "ВІА Гри".

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контракт група ВІА Гра
Джерело: https://www.instagram.com/xseniyapopova
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