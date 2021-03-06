"Якщо хочеш загубити свою кар'єру, то йди народжуй", – учасниця "ВІА Гри" про контракт із Меладзе

Новий склад тріо уклав контракт із продюсером на п'ять років

Восени минулого року ми побачили новий склад групи "ВІА Гра". До неї увійшли Уляна Синецька, Ксенія Попова і Софія Тарасова.

Дівчата підписали п'ятирічний контракт із продюсером та про деякі пункти розповіли в шоу "Слава+", опублікованому в YouTube.

Солістка "ВІА Гри" Ксенія Попова Фото: https://www.instagram.com/xseniyapopova

Так, 24-річна Ксенія Попова зізналася, що дівчатам з "ВІА Гри" небажано заводити сім'ю під час роботи в групі. При цьому дівчина зазначає, що при вагітності ніхто не змушуватиме співачку робити аборт.

"Костянтин така людина, яка ніколи нікого не тримає насильно. Всі мене питають: "А якщо ти завагітнієш?". Ніхто тебе не змусить робити аборт! Костянтин лояльний, якщо у його підопічних щось сталося в житті... Звичайно, якщо ти хочеш погубити свою кар'єру в групі "ВІА Гра", то йди і народжуй!" – сказала Попова.

Зазначимо, що Анна Сєдокова свого часу покинула "ВІА Гру" заради дітей. Після вона хотіла повернутися до групи, але їй відмовили. Сєдокову замінили Альбіною Джанабаєвою.

Раніше в Мережі розкритикували новий кліп оновленої "ВІА Гри".

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