З Пугачовою, Кіркоровим і Собчак: Настя Івлєєва розкішно відсвяткувала 30-річчя

Ведуча і блогерка влаштувала віп-вечірку в Москві

Зірка тревел-шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва, яка раніше похвалилася покупкою Lamborghini, влаштувала грандіозну вечірку на честь свого 30-річчя. На свято прийшли Алла Пугачова з Максимом Галкіним, Філіп Кіркоров, Ксенія Собчак та інші селебрітіс.

Темою віп-вечірки Івлєєвої стало кібер-бароко, тому всі гості були одягнені досить яскраво і зухвало. Іменинниця одягла чорну сукню з корсетом і відкритими плечима, Собчак була в білому міні та золотою прикрасою на голові.

Настя Івлєєва, Даня Мілохін, Алла Пугачова, Максим Галкін, Ксенія Собчак

Фото: instagram.com/danya_milokhin

А ось Примадонна віддала перевагу лаконічній чорній сукні, доповнивши образ головним убором з пір'ям. Її чоловік одягнув костюм з обладунками.

На святі у Івлєєвої також були помічені Регіна Тодоренко, Микола Басков, ряд популярних блогерів, а також чоловік Насті Елджей. Фотографіями зі свята іменинниця поділилася в Instastories.

Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

Цікаво, що на святі у Насті Івлєєвої були присутні Філіп Кіркоров і Алла Пугачова, які, за чутками, зараз в сварці. Крім того, напередодні Кіркорова розкритикували за те, що він не поздоровив Пугачову з 8 Березня.

Фото: instagram.com/stories/_agentgirl

Фото: instagram.com/stories/_agentgirl

Нещодавно Сосєдов пояснив, чому Пугачова стала популярнішою за Ротару.

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