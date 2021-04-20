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Могилевська пояснила, чому боїться виходити на сцену по сходах: П'ятирічну дівчинку зашивали

Сьогодні, 12:08

Співачка відверто поговорила з шанувальниками про страхи. Виявилося, що у Наталії є дві фобії, через які, часом, вона не може погодитися на ідеї режисерів на зйомках

Співачці Наталі Могилевській, будинок якої нещодавно показали в Мережі, доводиться відмовлятися від ефектних спусків на сцену високими сходами. Причиною тому – клімакофобія, яка і буквально і є страхом ходьби по сходах.

Відверто про свої страхи Наталя Могилевська розповіла у своєму Instagram-акаунті. За словами зірки, її фобія не раз перетворювала її вихід на сцену на муку. Так було на проєкті "Танці з зірками". Виник цей страх в результаті дитячої травми.

Наталя Могилевська
Наталя Могилевська
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Кожен раз, коли режисери придумують мені зірковий спуск на сцені з піднебесся, я змушена відмовитися і вийти, як зазвичай, збоку. На "Танцях" для мене було мукою вихід пар на паркет. Чому? Я в дитинстві впала і розбила голову. П'ятирічну дівчинку зашивали", – написала Наталя Могилевська.

Співачка додала, що останнім часом у неї з'явилася також акрофобія – острах висоти.

Раніше Наталя Могилевська назвала ТОП-5 місць, де можна погуляти в Києві.

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співачка Наталя Могилевська фобії
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