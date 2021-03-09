Заздрість – погано? Українські зірки поскаржилися на критику в соцмережах

А психологиня Наталя Холоденко порадила, як реагувати на хейт

Життя зірок викликає в підписників у соцмережах дві реакції: хтось радіє за кумира, а хтось відверто заздрить! Що ж, всім догодити важко – саме так вирішила співачка Оля Полякова, яка на початку 2021 року полетіла із сім'єю на відпочинок на Мальдіви.

А як тільки вона запостила в Instagram фото з пляжу, недоброзичливці не стримували себе в заздрісних коментарях.

"Олю, то мітингуємо і плачемо, що грошей немає, а тут бац – і Мальдіви", – написала одна з користувачок Мережі.

Відео: телеканал "Україна"

Але Полякова не перший день в Instagram і знає, як відповідати хейтерам. І хоча кілька днів зірці не щастило з погодою, ні цей факт, ні агресія підписників не вплинули на оптимізм співачки.

"Умій радіти життю за будь-яких обставин", – говорить "Королева ночі! в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Оля Полякова така не одна. За Мальдіви свою порцію негативу від заздрісників отримали ведучий Володимир Остапчук і його дружина Христина. Їхні спільні сніданки біля океану та розкішний номер з виходом на пляж не залишили спокійними користувачів соцмережі.

Христина Горняк та Володимир Остапчук на Мальдівах

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Знахабніли!", "Коміки і на Мальдівах коміки" – такі коментарі почали писати їм під фотографіями з відпочинку, і велика хвиля заздрості накрила пару в особистих повідомленнях.

А деякі люди, за словами Христини, навіть почали відписуватися, щоб не бачити мальовничі відео і фото щодня в своїй стрічці новин.

І якщо тепер Христина ставиться до заздрісних коментарів спокійно, то раніше, за словами Володимира, реакція її була зовсім інакша.

"Вона певний перший час мені просто показувала: "Ось, мені написали, що мені з цим робити?" Кажу: "Нічого! Просто не реагуй". Найгірше, що може бути для них, – це просто ігнор, ось і все", – ділиться ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Заздрять ті люди, які не можуть собі дозволити жити так, як це робиш ти. Так вважає співачка Оля Цибульська. Не секрет, що зірка досить відверта зі своїми фоловерами в Instagram, однак ця відвертість подобається не всім.

Оля Цибульська

Фото: instagram.com/cybulskaya

"Людина, яка пише на моїй сторінці під моїми фотками, має бути готова, що я цю думку можу засунути назад. Я пам’ятаю після виходу пісні "Море" – я там була без бюстгальтера – чоловік один мені написав: "А цицьки пора зробити". Я зайшла на його сторінку, дивлюся – у нього таке пузо нормальне. Я йому написала: "З вашим пузом я б мовчала", – розповіла Цибульська.

Психологиня Наталія Холоденко радить не брати близько до серця заздрість підписників і каже, як себе поводити в подібних ситуаціях.

"Якщо з’являється вже така агресія, людина має зрозуміти, що за це теж буде відповідь... Пишіть те, що ви готові сказати у вічі цій людині при зустрічі. Тому що сміливим бути, коли в тебе аватарка з котиком і не зрозуміло хто ти, де ти і що ти, – це просто", – говорить Холоденко.

Висновок: чужому щастю не варто заздрити, краще працювати над собою і цінувати яскраві моменти свого життя.

Нагадаємо, нещодавно учасницю "Холостяка-11" розкритикували за участь в шоу.

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