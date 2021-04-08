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Алла Пугачова знялася в кліпі для фільму Чорнобиль. Він нагадав співачці про її концерт у 86-му

Вчора, 19:30

Артистка прочитала слова своєї пісні "Мы в этой жизни только гости"

Співачка Алла Пугачова, син якої захопився фотографією, знялася в музичному промо-кліпі майбутньої драми "Чорнобиль" Данила Козловського. У ролику, який складається з кадрів фільму, з'являється сама Примадонна і начитує слова своєї знаменитої пісні "Мы в этой жизни только гостиі".

Відео опублікував у своєму Instagram-акаунті чоловік Алли Пугачової, Максим Галкін. У пості він поділився враженнями від перегляду фільму, а також розповів, що значить трагедія на ЧАЕС для самої Примадонни.

Алла Пугачова в кліпі для фільму "Чорнобиль"
Алла Пугачова в кліпі для фільму "Чорнобиль"
Фото: Скриншот из видео

"Ми з Аллою місяць тому стали першими глядачами фільму "Чорнобиль" Данили Козловського. Нам дуже сподобалася ця талановита робота. Драматична, захоплива, не відпускає ні на секунду кінокартина", – написав Максим Галкін.

Потім Максим додав, що для Алли це не просто фільм, а важлива частина життя. Співачка була однією з перших, хто прибув на місце катастрофи в 1986 році.

"У далекому 86-му році Алла і її колектив поїхали з концертом в Прип'ять на прохання ліквідаторів. Концерт пройшов на відкритому повітрі недалеко від місця аварії. Ризик був великий. Вона могла відмовитися, але все ж поїхала. Для Алли це був не тільки професійний подвиг, а й порив душі", – написав Галкін.

Він додав, що на концерті в Прип'яті перед Аллою Пугачовою сиділи герої та самовіддані люди.

Алла Пугачова читає вірш в кліпі для фільму "Чорнобиль"
Відео: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, що трейлер фільму "Чорнобиль" вийшов ще торік. У Мережі жорстко розкритикували майбутній фільм і назвали його "дном" ще до його прем'єри.

"Чорнобиль" Данили Козловського розповідає про пожежного Олексія, який, не прагнучи бути героєм, разом з інженером Валерою і військовим водолазом Борисом мають запобігти страшному результату масштабної катастрофи. Герої змушені спуститися в резервуар під реактор, де з кожною годиною все сильніше нагрівається вода.

Раніше в Мережі сина Королевою порівняли зі старшою дочкою Пугачової.

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