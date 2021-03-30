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Віра Брежнєва вразила фотографіями своєю вже дорослою 20-річної доньки

Сьогодні, 12:34

Співачка зворушливо привітала свою дочку з Днем народження

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно здивувала фанів своїм зовнішнім виглядом у новому кліпі, показала фотографії своєї старшої дочки, Соні Кіперман. Сьогодні їй виповнилося 20 років.

З нагоди дня народження Соні, Віра Брежнєва поділилася в Instagram серією архівних рідкісних сімейних фото. Але найбільше вражає, як виросла дочка співачки. На фотографії, де Віра і Соня позують разом – їх майже не відрізнити.

Віра Брежнєва і Соня Кіперман
Віра Брежнєва і Соня Кіперман
Фото: instagram.com/ververa

У зворушливому пості співачка назвала Соню "своїм сенсом, мотивацією і вчителем".

"20 років тому ми зустрілися і це було моє найперше справжнє усвідомлене щастя! Моя перша донечка, перша правнучка, внучка і племінниця в нашій родині! Мій сенс, моя мотивація, мій учитель і моя безмежна любов. З Днем народження, мій Ангел!", – написала Віра Брежнєва.

Дочка Віри Брежнєвої Соня
Дочка Віри Брежнєвої Соня
Фото: instagram.com/ververa

Співачка також показала її дитячі потішні фото.

Дочка Віри Брежнєвої, Соня
Дочка Віри Брежнєвої, Соня
Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва і Соня Кіперман
Віра Брежнєва і Соня Кіперман
Фото: instagram.com/ververa

Батько Соні Кіперман – Віталій Войченко, з яким Віра Брежнєва офіційно не реєструвала стосунки. Її другий чоловік – український бізнесмен Михайло Кіперман, в шлюбі з яким артистка народила свою другу дочку, Сару, якій зараз 11 років. У підсумку Віра Брежнєва розлучилася з бізнесменом, але обидві дочки співачки носять його прізвище. Зараз Віра Брежнєва в шлюбі з українським продюсером і композитором Костянтином Меладзе.

Раніше стало відомо, що Вєрка Сердючка і Віра Брежнєва проведуть один з випусків "Орла і решки".

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