Віра Брежнєва вразила фотографіями своєю вже дорослою 20-річної доньки
Співачка зворушливо привітала свою дочку з Днем народження
Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно здивувала фанів своїм зовнішнім виглядом у новому кліпі, показала фотографії своєї старшої дочки, Соні Кіперман. Сьогодні їй виповнилося 20 років.
З нагоди дня народження Соні, Віра Брежнєва поділилася в Instagram серією архівних рідкісних сімейних фото. Але найбільше вражає, як виросла дочка співачки. На фотографії, де Віра і Соня позують разом – їх майже не відрізнити.
У зворушливому пості співачка назвала Соню "своїм сенсом, мотивацією і вчителем".
"20 років тому ми зустрілися і це було моє найперше справжнє усвідомлене щастя! Моя перша донечка, перша правнучка, внучка і племінниця в нашій родині! Мій сенс, моя мотивація, мій учитель і моя безмежна любов. З Днем народження, мій Ангел!", – написала Віра Брежнєва.
Співачка також показала її дитячі потішні фото.
Батько Соні Кіперман – Віталій Войченко, з яким Віра Брежнєва офіційно не реєструвала стосунки. Її другий чоловік – український бізнесмен Михайло Кіперман, в шлюбі з яким артистка народила свою другу дочку, Сару, якій зараз 11 років. У підсумку Віра Брежнєва розлучилася з бізнесменом, але обидві дочки співачки носять його прізвище. Зараз Віра Брежнєва в шлюбі з українським продюсером і композитором Костянтином Меладзе.
Раніше стало відомо, що Вєрка Сердючка і Віра Брежнєва проведуть один з випусків "Орла і решки".
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