Зовнішній вигляд Віри Брежнєвої в новому кліпі здивував шанувальників: "Вже не та"
Співачка презентувала кліп на пісню "Ти не один"
Віра Брежнєва вміє дивувати шанувальників. Тільки недавно стало відомо про несподівану колаборацію співачки з Вєркою Сердючкою, а зараз артистка порадувала шанувальників і випустила кліп на пісню "Ти не один", яку вже всі встигли оцінити.
Нова відеоробота артистки знята в мінімілістіческом стилі.
"В основу кліпу покладена очевидна на перший погляд, але така актуальна думка – ми не самотні. Усередині кожного з нас є цілий світ. Там знаходиться все найважливіше і сокровенне: наші почуття, думки, спогади, враження, то, що ми транслюємо назовні і те, що хотіли б зберегти в таємниці ", – написала Віра Брежнєва в Instagram.
Шанувальники по-різному оцінили роботу. Одним сподобалося, інші ж розкритикували відео і помітили, що погляд у Віри згаслий.
"Віра шикарна, як завжди, але погляд у неї давно якийсь згаслий", "Віра вже не та", "Кліп дивитися неможливо, в очах все миготить, розмито, ніби окуляри запітніли", "Щось змінилося в подачі . де посмішка?" – написали під відео в YouTube.
Раніше ми розповідали, що Віра Брежнєва відповіла хейтерам.
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