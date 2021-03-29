"Ти була гірша за всіх": дочка Сніжани Єгорової розповіла про критику батьків і постійне порівняння з мамою

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з акторкою в програмі "Зірковий шлях"

Стася Ровінська в свої 28 років успішна акторка і мама трьох дітей. Вона знає все про кіно з самого дитинства, адже її батьки – режисер Семен Горов та акторка і телеведуча Сніжана Єгорова, яка раніше розповіла про втрату дитини від Антіна Мухарського.

В інтерв'ю для "Зірковго шляху" Стася зізналася, що не хотіла бути акторкою, і також торкнулася теми взаємин зі своєю знаменитою мамою.

"Я не знала, ким я хочу бути. Це була найбільша проблема", – говорить Стася. Але Сніжана Єгорова все ж підштовхнула дочку спробувати себе в акторстві.

"Я дуже хвилювалася, що всі будуть говорити, що ти дочка Сніжани Єгорової, Семена Горова... У тебе немає права на помилку. Якщо щось не виходило, це означало, що ти нездара", – ділиться акторка.

Одного разу Стася грала головну роль в постановці казки "Аліса в країні чудес", куди запросила своїх батьків. Після вистави вони сказали дочці, що це було жахливо.

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"Мама і тато до мене підійшли і сказали "Ти була гірша за всіх. Ти розумієш, що всі були кращі за тебе? Це було жахливо, нам було соромно". Мені було дуже образливо, я почала плакати. Думаю – все, мені не потрібно цим займатися. Це дуже сильно вдарило по мені", – згадує Ровінська.

Актриса Сніжана Єгорова з дочкою Стасею Фото: facebook.com/snezhana.egorova

Але говорячи про маму, вона зізнається, що поважає і любить Сніжану. Хоча дуже тяжко переживала розлучення батьків, тому що з татом у неї завжди був особливий зв'язок.

"Я іноді чула фрази "Ти так схожа на свого батька". Мама мені казала. І це я відчувала як провину. І це теж на мене вплинуло. При формуванні мене як особистості. Тому що ти себе асоціюєш з мамою і з татом. І коли твій тато наче якийсь поганий, то ти теж наче трошки погана, коли тобі кажуть, що ти так схожа на свого батька, – каже Стася. – Я не звинувачую свою маму, вона не хотіла сказати це якось погано. Але це дуже закарбувалося в свідомості. І для мене це був удар".

Нагадаємо, що раніше Сніжана Єгорова зробила скандальну заяву про українських героїв.

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