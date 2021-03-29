У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

Багатьох здивував зовнішній вигляд Архипа

Син Наташі Корольової і Тарзан Архип вже встиг заявити про себе в шоу-бізнесі. Нещодавно він переспівав хіт мами , який позитивно оцінили в Мережі. Днями співачка з сином з'явилися на одному зі світських заходів та багатьох здивував зовнішній вигляд Архипа.

В Instagram Наташа Корольова опублікувала відео, на якому позує з сином Архипом на одній з російських премій. Вона зазначила, що вони отримали нагороду в номінації "Сімейні цінності".

"Якийсь підсумок, якась риса, а може бути, якийсь символ того, що наша сім'я міцна, побудована, перш за все, на любові друг до одного, на повазі вибору друг одного, на прощення і прийняття. Так важливо кожному з нас бути щасливим будинку, і як трепетно кожен з нас протягом всього свого життя в'є гніздечко, створює свій осередок, який і стає нашою фортеця ", – написала співачка.

Поки одні коментатори міркували, про які сімейні цінності говорить Корольова після скандалу з Тарзаном, інші звернули увагу на зовнішній вигляд сина співачка. Підписники співачки засумнівалися в "чоловічому" вихованні Архипа, який з'явився на премії з яскравим манікюром.

Наташа Корольова з сином Архипом Фото: instagram.com/grek_grex

"З Архипа клоуна зробили", "Неприємний синок", "Ваш син нетрадиційний орієнтації? Нігті фарбує", "Якийсь дивний син, нігті нафарбував, вусики як у бісексуала", – написали фоловери.

Раніше син Наташі Корольової станцював на пілоні зі своєю дівчиною під хіт мами.

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