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Колаборація року: що готують разом Вєрка Сердючка і Віра Брежнєва

Сьогодні, 16:56

Вєрка Сердючка і Віра Брежнєва знають, як здивувати шанувальників

Ще недавно багато хто думав, що ж Вєрка Сердючка робить в тревел-шоу "Орел і решка"? Ну що ж, новий сезон шоу про подорожі шанувальники точно запам'ятають надовго, адже один з випусків проведуть Вєрка Сердючка з мамою і Вірою Брежнєвою. Фото з'явилося в Instagram.

Подорожі – відмінний подарунок, який оцінять багато. Якщо ж зараз немає можливо кудись поїхати, а у близької людини скоро свято і все ще не придумали, що будете дарувати – пропонуємо заглянути в наш календар подарунків.

Артистки разом вирушили до Барселони. Також у себе в соцмережах Вєрка Сердючка поділилася кадрами зі зйомок. На одному зі знімків співачка разом зі своєю мамою позують, виглядаючи з вікон на одній з локацій.

"Зйомка" Орла і решки ". Березень, 2021-й. Замок святий Флорентіно", – підписала знімок співачка.

Вєрка Сердючка з мамою
Вєрка Сердючка з мамою
Фото: instagram.com/v_serduchka

Фото: instagram.com/v_serduchka

У Мережі такій новині зраділи.

"Боже, як же я рада", "Ну, це ж чистий кайф!", "Верусики улюблені", "Артистки мої улюблені. Обожнюю", – написали в Мережі.

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