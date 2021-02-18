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Ведучий "Ранку з Україною" з'явиться в нових серіях "Реальною містики"

Сьогодні, 15:00

Григорій Герман в серіалі зіграє сам себе

Новий сезон серіалу "Реальна містика" готує багато сюрпризів. Один з них – несподівані зіркові герої. Ведучий програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Григорій Герман взяв участь в зйомках серіалу і розповів, про яку ролі у великому кіно мріє.

Ведучий "Ранку з Україною" Григорій Герман став героєм "Реальною містики". І зіграв він самого себе.

"Я граю себе – це називається модним словом "камео". Я приходжу сюди для того, щоб забрати Віру Іванівну. Вона перемогла в якомусь конкурсі", – коментує ведучий "Ранок з Україною" Григорій Герман.

Ведучий Григорій Герман
Ведучий Григорій Герман
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За сценарієм, Віра Іванівна – пристрасна прихильниця Григорія і вона виграла з ним вечерю. Але довго не могла на неї потрапити.

Олена Рєпіна, яка грає в серіалі Віру Іванівну, не тільки в "Реальній містиці", а й в реальному житті обожнює Григорія.

"Я не вперше знімаюся з Грицем! Моя сім'я брала участь у шоу "Свекруха чи невістка". Потім я кілька разів приходила на "Ранок з Україною". З Гришою завжди легко працювати, бо він великий профі! А ще він дуже хороша і весела людина!" – зізналася зірка "Реальної містики" Олена Рєпіна в ефірі телеканалу "Україна".

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Григорій Герман досвід зйомок у фільмах має невеликий. Зізнається, що хотів би зіграти у великому кіно.

"Це повинно бути щось пацаняче. Я не актор, думаю, мені було б надзвичайно важко перевтілитися в когось, ким я не є. Напевно, хотів би зіграти когось близького мені по духу, тобто чоловіка, 45 років, бородатого, одруженого і з дітьми", – поділився Григорій Герман.

Тому чекаємо появи відомого ведучого на великих екранах!

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Джерело: Сьогодні
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