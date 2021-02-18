Помер Андрій Мягков з "Іронії долі, або З легким паром"

Актор помер від серцевої недостатності

Помер знаменитий радянський і російський актор театру і кіно, зірка фільмів "Службовий роман" та "Іронія долі, або З легким паром" Андрій Мягков, повідомляє Telegram-канал Mash. Акторові було 82 роки.

За попередніми даними, актор помер від серцевої недостатності. Серце Андрія Васильовича зупинилося до приїзду лікарів. Його знайшла вдома дружина Анастасія Вознесенська.

Андрій Мягков Фото: Скриншот из видео

Андрій Васильович Мягков народився у Санкт-Петербурзі (тоді Ленінграді) у 1938 році. У 1965-му він закінчив Школу-студію МХАТ, після чого вступив до театру "Современник". У 1977 році актор перейшов в Московський художній театр імені Чехова.

Мягков набув популярності завдяки ролям у фільмах Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З легким паром", "Службовий роман", "Гараж", "Жорстокий романс".

Нагадаємо, померла актриса з "Зоряних воєн". Вона боролася з рідкісним захворюванням. Ми також повідомляли, що помер знаменитий фотограф, який знімав Мадонну і Сінді Кроуфорд.

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