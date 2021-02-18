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Помер Андрій Мягков з "Іронії долі, або З легким паром"

Сьогодні, 09:36

Актор помер від серцевої недостатності

Помер знаменитий радянський і російський актор театру і кіно, зірка фільмів "Службовий роман" та "Іронія долі, або З легким паром" Андрій Мягков, повідомляє Telegram-канал Mash. Акторові було 82 роки.

За попередніми даними, актор помер від серцевої недостатності. Серце Андрія Васильовича зупинилося до приїзду лікарів. Його знайшла вдома дружина Анастасія Вознесенська.

Андрій Мягков
Андрій Мягков
Фото: Скриншот из видео

Андрій Васильович Мягков народився у Санкт-Петербурзі (тоді Ленінграді) у 1938 році. У 1965-му він закінчив Школу-студію МХАТ, після чого вступив до театру "Современник". У 1977 році актор перейшов в Московський художній театр імені Чехова.

Мягков набув популярності завдяки ролям у фільмах Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З легким паром", "Службовий роман", "Гараж", "Жорстокий романс".

Нагадаємо, померла актриса з "Зоряних воєн". Вона боролася з рідкісним захворюванням. Ми також повідомляли, що помер знаменитий фотограф, який знімав Мадонну і Сінді Кроуфорд.

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