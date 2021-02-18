Наталію Холоденко переплутали з прибиральницею готелю: "Вибачень не було"

Відома психологиня відпочиває з сім'єю за містом

Відома українська психологиня Наталія Холоденко, яка пояснила, чим відрізняється виховання хлопчиків і дівчаток, розповіла про конфуз, який трапився з нею в одному з готелів. Незнайомка переплутала Наталію з прибиральницею, що працює в комплексі відпочинку, де зупинилася психологиня.

Про цю ситуацію Холоденко розповіла своїм підписникам в Instagram.

"Виходжу зі спортзалу, вся така задоволена собою. І тут підходить дівчина і ставить мені запитання по прибиранню території. Я трохи розгубилася, але потім зібралася і спробувала допомогти їй з вирішенням проблеми. Але мені не вистачило компетентності. Я не знала, де швабра і ганчірка. Довелося зізнатися, що я – не співробітниця і не в курсі. Варто зазначити: ні вибачень, ні подяки не було", – поділилася Наталія.

Фото: instagram.com/kholodenkon

Наталія зазначила, що вона з великою повагою ставиться до людей, які займаються прибиранням, а також зізналася, що і сама колись була прибиральницею в магазині взуття.

Нагадаємо, Наталія Холоденко та інші знаменитості розповіли про те, як хворіють на цукровий діабет.

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