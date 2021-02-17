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Discovery і "Медіа Група Україна" оголошують про стратегічне партнерство

Сьогодні, 16:30

Глядачі зможуть дивитися онлайн популярні зарубіжні шоу і спортивні події

Від 2021 року "Медіа Група Україна" і популярна міжнародна група каналів Discovery стають стратегічними партнерами.

У межах партнерства на платформі OLL.TV запущені провідні канали лінійки Discovery, такі як Discovery Channel, TLC, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD і Animal Planet. Також канали транслюватимуться на супутниковому операторі Xtra TV.

Відтепер підписники OLL.TV зможуть насолоджуватися найвідомішими розважальними шоу, а саме "Золота лихоманка" (Gold Rush), "Мільярдер під прикриттям" (Undercover Billionaire), "Прикордонна служба: Європа" (Cal Fire) на Discovery Channel та "Король кондитерів" (Cake Boss), "Доктор "Прищик"" (Dr.Pimple Popper) і "Віза нареченої. Віза нареченого" (Say Yes To The Dress) на ТLC.

Постер до шоу "Золота лихоманка"
Постер до шоу "Золота лихоманка"
Фото: discovery.com

А спортивні вболівальники зможуть стати свідками найзнаковіших світових спортивних подій на телеканалах Eurosport у HD-якості. Глядачі побачать тенісні змагання у межах турнірів Великого шолома, велоперегони Grand Tours, а також літні Олімпійські ігри з цілодобовою трансляцією на Eurosport 1 та Eurosport 2.

"Ми задоволені партнерством з Discovery з кількох причин. По-перше, наш пріоритет — давати глядачам якісний контент, який дарує їм емоції, розважає і розвиває. І канали Discovery — це саме такий контент. Розважальні канали Discovery будуть доступними передплатникам усіх широких пакетів OLL.TV: канали Discovery Channel, TLC та Animal Planet увійшли в усі пакети oll inclusive, починаючи з найдоступнішого, який коштує 109 грн на місяць.

А для наших спортивних уболівальників ми розширимо вибір спортивних каналів і дамо можливість побачити всі знакові спортивні події на Eurosport. А по-друге, ми дуже цінуємо партнерство і віримо, що в такому швидкоплинному світі сталий успіх можливий завдяки надійним передбачуваним партнерам. Саме таким ми бачимо групу Discovery", — розповіла Юлія Трибушна, керівниця об’єднаного оператора OLL.TV та Xtra TV, "Медіа Група Україна".

Юлія Трибушна
Юлія Трибушна
Фото: прес-служба

"Ми раді оголосити про розширення партнерських відносин з "Медіа Групою Україна", завдяки якому ми можемо пропонувати їхнім підписникам широкий спектр контенту Discovery, який охоплює такі теми, як: пригоди, лайфстайл і спорт. З огляду на всі наші останні розробки на місцевому ринку, я можу твердо заявити, що Discovery має довгострокові зобов'язання щодо України, і ми сподіваємося на розширення нашого партнерства тут, на користь наших глядачів", – зазначила Катерина Михайлович, директор з дистрибуції та розвитку бізнесу Discovery NEE & Turkey.

Катерина Міхайлович
Катерина Міхайлович
Фото: прес-служба

Раніше на OLL.TV відбулася прем'єра рімейка популярного серіалу з Чаком Норрісом – "Вокер".

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