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Ведущий "Ранку з Україною" появится в новых сериях "Реальной мистики"

Сегодня, 15:00

Григорий Герман в сериале сыграет сам себя

Новый сезон сериала "Реальная мистика" готовит много сюрпризов. Один из них – неожиданные звездные герои. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман принял участие в съемках сериала и рассказал, о какой роли в большом кино мечтает.

Ведущий "Ранку з Україною" Григорий Герман стал героем "Реальной мистики". И сыграл он самого себя.

"Я играю себя – это называется модным словом "камео". Я прихожу сюда для того, чтобы забрать Веру Ивановну. Она победила в каком-то конкурсе", – комментирует ведущий "Ранок з Україною" Григорий Герман.

Ведущий Григорий Герман
Ведущий Григорий Герман
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По сценарию, Вера Ивановна – страстная поклонница Григория и она выиграла с ним ужин. Но долго не могла на него попасть.

Елена Репина, которая играет в сериале Веру Ивановну, не только в "Реальной мистике", но и в реальной жизни обожает Григория.

"Я не впервые снимаюсь с Гришей! Моя семья участвовала в шоу "Свекруха чи невістка". Потом я несколько раз приходила на "Ранок з Україною". С Гришей всегда легко работать, потому что он большой профи! А еще он очень хороший и веселый человек!" – призналась звезда "Реальной мистики" Елена Репина в эфире канала "Украина".

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Григорий Герман опыт съемок в фильмах имеет небольшой. Признается, что хотел бы сыграть в большом кино.

"Это должно быть что-то пацанячее. Я не актер, думаю, мне было бы чрезвычайно трудно перевоплотиться в кого-то, кем я не являюсь. Наверное, хотел бы сыграть кого-то близкого мне по духу, то есть мужчину, 45 лет, бородатого, женатого и с детьми", – поделился Григорий Герман.

Поэтому ждем появления известного ведущего на больших экранах!

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Источник: Сегодня
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