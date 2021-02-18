"Так боляче": Барбара Брильська, Лія Ахеджакова та інші зірки про смерть Андрія Мягкова

Сьогодні не стало знаменитого радянського актора кіно і театру

Сьогодні, 18 лютого, стало відомо про смерть знаменитого радянського і російського актора кіно і театру Андрія Мягкова. Мільйони глядачів запам'ятали його за ролями в таких культових картинах, як "Іронія долі, або З легким паром", "Службовий роман", "Гараж", "Жорстокий романс".

Новина про смерть легенди радянського кіно шокувала і його друзів, і колег. Барбара Брильська, Світлана Немоляєва та інші знаменитості висловилися в пам'ять актора і поділилися, яким його запам'ятають назавжди.

Андрій Мягков на зйомках фільму "Службовий роман" Фото: facebook.com

Барбара Брильська

Колега Андрія Мягкова по фільму "Іронія долі, або З легким паром!" Барбара Брильська була шокована смертю актора.

Андрій Мягков і Барбара Брильська Фото: kino-teatr.ru

"У мене немає сил говорити. Я плачу. Він був прекрасним актором, прекрасною людиною. Я його дуже любила", – заявила Барбара Брильська виданню РІА Новини.

Актори зіграли разом у двох частинах фільму.

Лія Ахеджакова

Лія Ахеджакова, яка не раз знімалася з Андрієм Мягковим в фільмах Ельдара Рязанова, розповіла, яким був актор.

Лія Ахеджакова у фільмі "Іронія долі, або З легким паром!" Фото: kino-teatr.ru

"Ми ж з ним одного року народження, ми раки з ним обидва. Народилися мало не в один день. Чудовий артист, так боляче...", – сказала Лія Ахеджакова радіостанції "Говорит Москва".

Акторка поділилася, що Андрій Мягков був дуже мовчазним і легким в роботі. З ним не доводилося довго репетирувати або обговорювати сцени.

"У нього були різні образи в кіно і на сцені. Це актор інтелігентний, розумний, не галасливий. Дуже стримана людина, з величним внутрішнім життям. Таким я його сприймала", – додала акторка.

Чоловік дочки Михайла Боярського

Актор кіно і театру МХТ ім. Чехова, Максим Матвєєв, який є чоловіком Єлизавети Боярської, одним з перших відреагував на звістку про смерть актора. Актори разом грали в театрі.

Максим Матвєєв та Андрій Мягков Фото: instagram.com/maxim_matveev_

"Андрію Васильовичу... Ви були й назавжди залишитеся нашим загальним світлом... Спасибі, що були з нами... глибокий, яскравий талант... Дуже шкода", – написав Максим Матвєєв в Instagram.

Дружина Ігоря Ніколаєва, Юлія Проскурякова

Дружина музиканта та автора пісень Алли Пугачової Ігоря Ніколаєва, Юлія Проскурякова у своєму Instagram-акаунті опублікувала кілька архівних знімків актора.

Андрій Мягков Фото: instagram.com/uliaveronika

"Андрій Мягков... Який актор... Спасибі за Ваші роботи... Нехай земля буде пухом! Вічна пам'ять...", – написала Юлія.

Світлана Немоляєва

83-річна акторка Світлана Немоляєва, яка зіграла з Андрієм Мягковим у фільмі "Службовий роман" розповіла виданню "Москва 24", що його смерть – велика втрата.

Кадр з фільму "Службовий роман" Фото: katerinabil.livejournal.com

"У мене тільки самі добрі слова. Річ у тому, що я не можу похвалитися просто людською дружбою з ним. У нас були чудові партнерські стосунки. І для мене це була завжди велика радість – зустріч з ним на екрані. І в "Службовому романі", і в "Гаражі". Він мене завжди захоплював як партнер. Він був такий легкий партнер, про якого можна тільки мріяти. Він був завжди дуже уважний, завжди міг щось таке запропонувати, тому що був імпровізатор чудовий – то що мені, наприклад, зовсім не властиво", – сказала Світлана Немоляєва.

Сергій Безруков

Російський актор Сергій Безруков назвав Андрія Мягкова "справжнім майстром" і найінтелігентнішим актором.

Андрій Мягков, Сергій Безруков Фото: instagram.com/s_bezrukov

"Ще одна важка втрата... Не стало Андрія Мягкова. Андрій Васильович – приголомшливий, видатний актор, всі його образи унікальні, і в кожній зі своїх робіт він справжній. Гранична органіка і глибина – ось що відрізняло його від інших! Від комедійних до драматичних ролей, від Альоші Карамазова та Олексія Турбіна до Карандишева, Новосельцева і Лукашина, всі його ролі – це справжнє мистецтво!", – написав Сергій Безруков в Instagram.

МХТ ім. А. П. Чехова

У знаменитому Московському художньому театрі імені Чехова, де Андрій Мягков грав з 1977 року, розповіли про його театральний шлях і висловили співчуття його дружині Анастасії Вознесенській.

У театрі Андрій Мягков грав Зіловау виставі "Качине полювання", Аладьіна в "Перламутровій Зінаїді", став першим виконавцем Треплева в єфремівській "Чайці", Войницького в "Дяді Вані", Репетилова в "Лихо з розуму", Кулигіна в "Трьох сестрах"...

"Дар розкривати характер персонажа і педагогічна практика в Школі-студії МХАТ привели його до режисури – на Малій сцені Художнього театру Андрій Мягков поставив вистави "На добраніч, мама" і "Ретро", – написали на офіційній сторінці театру в Facebook.

Андрій Мягков Фото: facebook.com/chekhovmht

Раніше ми розповіли, яким був творчий шлях Андрія Мягкова в кіно і театрі.

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