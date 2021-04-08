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Василіса Фролова через місяць після пологів показала обличчя сина: фото

Сьогодні, 09:40

Ведуча опублікувала в Instagram кумедний колаж

43-річна українська теле- і радіоведуча Василіса Фролова місяць тому вперше стала мамою. І якщо багато знаменитостей (і не тільки) приховують обличчя своїх дітей, поки тим не виповниться рік або більше, то Фролова, схоже, не вірить у прикмети і забобони.

У своєму Instagram-акаунті знаменитість опублікувала кумедні фото сина, якого, до речі, назвала Родіоном.

На знімку Василіса, ще будучи вагітною, позує в чорному боді і з вухами, як у Міккі Мауса. На другому фото зображений малюк, одягнений в чорний костюм знаменитого мишеняти.

Василіса Фролова з сином
Василіса Фролова з сином
Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василіса також поділилася враженнями від першого місяця материнства.

"Місяць людині. Ви ж, сподіваюся, не жартуєте, що він найскладніший? За цей час трансформацій з тілом і розумом в рази більше, ніж за всю вагітність. Людина повністю заволоділа мною і поки ніяких шансів на самостійне вільне життя не дає. Що ж ви не попереджали? На честь першої дати зранку Родіон влучно пульнув прямісінько в мамину косметичку, ніби засвідчивши її непотрібність", – жартуючи написала Василіса.

Василіса Фролова з сином
Василіса Фролова з сином
Фото: instagram.com/vasyafrolova

У коментарях підписники Василіси похвалили оригінальну ідею зробити фото з дитиною в подібному стилі. Фролова зазначила, що ідея такого колажу спала на думку батькові дитини – телевізійному продюсеру Дмитру Котеленцю.

Нагадаємо, що раніше вагітну Фролову через позитивний тест на COVID-19 у пологовому будинку відмовили в допомозі.

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