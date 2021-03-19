Василіса Фролова з сином на руках показала домашнє фото до і після пологів

Ведуча вперше стала мамою трохи більше тижня тому

Українська теле- і радіоведуча Василіса Фролова, яка 7 березня вперше стала мамою, опублікувала кумедний фотоколаж.

На знімку, який Василіса розмістила в Instagram, вона позує в картатому домашньому костюмі. На лівому фото Фролова відображена на останніх тижнях вагітності, а на правому – вже зі своїм сином Родіоном на руках.

"До і після", – підписала фото ведуча.

Василіса Фролова Фото: instagram.com/vasyafrolova

Раніше Василіса Фролова розповіла, хто батько її дитини. Вона зізналася, що її обранець дуже відомий в телевізійних колах, і що їхні стосунки почалися з вагітності.

Батьком дитини виявився Дмитро Котеленець. У різні роки він очолював різні підрозділи українських національних каналів, продюсував спортивні, музичні, розважальні програми. А зараз Дмитро є членом журі Національної музичної премії YUNA.

Нагадаємо, що раніше вагітну Фролову через позитивний тест на COVID-19 в пологовому будинку відмовили в допомозі.

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