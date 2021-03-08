Василиса Фролова народила первістка і показала його перше фото

Ведуча також повідомила ім'я сина

Українська телеведуча Василіса Фролова, яка на останніх термінах вагітності знялася оголеною, народила первістка. Малюк з'явився на світ напередодні 8 березня. Це перша дитина 43-річної Василіси.

На своїй сторінці в Facebook Фролова показала фото малюка. На знімку мама і тато тримають за ручки новонародженого сина. Його, до речі, назвали Родіоном.

Фото: facebook.com/vasilisa.frolova

Напередодні Василиса Фролова розповіла, хто батько її дитини. Вона зізналася, що її обранець дуже відомий в телевізійному колі і що їхні відносини почалися з вагітності.

У пості ж вона позначила Дмитра Котеленця. У різні роки він очолював різні підрозділи українських національних каналів, продюсував спортивні, музичні, розважальні програми. А зараз Дмитро є членом журі Національної музичної премії YUNA.

Нагадаємо, що раніше вагітній Фроловій через позитивний тест на COVID-19 в пологовому будинку відмовили в допомозі.

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