Василиса Фролова народила первістка і показала його перше фото
Ведуча також повідомила ім'я сина
Українська телеведуча Василіса Фролова, яка на останніх термінах вагітності знялася оголеною, народила первістка. Малюк з'явився на світ напередодні 8 березня. Це перша дитина 43-річної Василіси.
На своїй сторінці в Facebook Фролова показала фото малюка. На знімку мама і тато тримають за ручки новонародженого сина. Його, до речі, назвали Родіоном.
Напередодні Василиса Фролова розповіла, хто батько її дитини. Вона зізналася, що її обранець дуже відомий в телевізійному колі і що їхні відносини почалися з вагітності.
У пості ж вона позначила Дмитра Котеленця. У різні роки він очолював різні підрозділи українських національних каналів, продюсував спортивні, музичні, розважальні програми. А зараз Дмитро є членом журі Національної музичної премії YUNA.
Нагадаємо, що раніше вагітній Фроловій через позитивний тест на COVID-19 в пологовому будинку відмовили в допомозі.
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