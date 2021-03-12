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Василиса Фролова зізналася, що під час вагітності спілкувалася з психотерапевтом

Сьогодні, 18:00

Ведуча показала перше фото із сином

Українська ведуча Василиса Фролова напередодні 8 березня стала мамою вперше. Через декілька днів після пологів вона поділилася одним з перших фото з маленьким сином і розповіла, з якими труднощами зіткнулася під час вагітності.

Так, за словами зіркової мами, четвертий триместр вагітності був для неї самим складним і непередбачуваним.

"Весь спектр гормональних переливів дає можливість відчути себе і похмурим зомбі, і найсвіжішою весняною квіткою", – ділиться Василиса у своєму пості в Instagram.

Ведуча Василиса Фролова
Ведуча Василиса Фролова
Фото: instagram.com/vasyafrolova

Вона зізналася, що спілкувалася з великою кількістю різних фахівців, в тому числі і з психотерапевтом.

"Неонатолога змінив педіатр, акушерку – гінеколог, няньку фахівець з грудного вигодовування, психотерапевт, а ще прибирання, медсестри і ці нескінченні трапези. Від усього цього потоку різних людей, яким доводилося відповідати на найінтимніші питання голова йшла обертом", – розповіла Василина Фролова.

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Ведуча опублікувала фото, зроблене в лікарняній палаті, де тримає на руках малюка і ніжно посміхається на камеру.

Нагадаємо, раніше 43-річна Василина Фролова розсекретила ім'я батька своєї дитини. Ним виявився креативний продюсер Дмитро Котеленець.

Ми також писали, що вагітній Фроловій через позитивний тест на COVID-19 у пологовому будинку відмовили в допомозі.

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