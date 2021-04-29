Кейт Міддлтон і принц Вільям показали, як проводять час з дітьми. Зворушливе відео
На честь десятої річниці весілля герцоги Кембриджскі опублікували відео зі своїми дітьми і подякували всім за привітання
Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначають десяту річницю весілля. Кенсінгтонський палац вже опублікував два нових портрета герцога і герцогині Кембриджських . Тепер же в Instagram з'явилося відео Кейт Міддлтон і принца Вільяма з дітьми в знак подяки за все привітання.
"Спасибі всім за добрі слова в річницю нашого весілля. Ми дуже вдячні за десять років підтримки, яку ми отримали в нашому сімейному житті", – сказано в повідомленні.
На опублікованому відео щасливі Кейт Міддлтон і принц Вільям проводять час зі своїми дітьми – семирічним принцом Джорджем, п'ятирічної принцесою Шарлоттою і трирічним принцом Луі.
Раніше ми згадували, що один про одного принц Вільям і Кейт Міддлтон говорили в різних інтерв'ю.
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