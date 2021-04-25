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Дядько Кейт Міддлтон звинуватив Меган Маркл у брехні

Сьогодні, 13:49

Дядько герцогині Кембриджської вважає, що Кейт Міддлтон не могла довести Меган Маркл до сліз

Про те, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон далеко не подруги, знають всі. Тепер, через стільки часу, на відверте інтерв'ю герцогині Сассекської вирішив відреагувати дядько дружини принца Вільяма – Гері Голдсміт.

Дядько Кейт Міддлтон зізнався The Sun , що розказана історія Меган про його племінниці під час інтерв'ю Опрі Уїнфрі – брехня.

"Я не вірю жодному слову Меган. Все інтерв'ю викликало недовіру. Вона не знала слів державного гімну Британії? Серйозно? Гаррі співає його з п'яти років. Палац відмовив їй у допомозі, коли її психічне здоров'я погіршилося? Я не куплюся на це. Сам Гаррі – покровитель благодійної організації, що займається психічним здоров'ям ", – сказав Гері.

Дядько Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Дядько Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Фото: Getty Images, AFP

Варто зазначити, що одкровення Меган і Гаррі здивували і саму Опру Вінфрі. Телеведуча зізналася Daily Mail , що була шокована заявою про расизм в королівській родині.

Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі
Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі
Фото: Скриншот из видео

"Нашим спільним наміром було розповісти правду. Вони хотіли поділитися своєю історією і зробити це таким чином, щоб все було максимально чесно", – прокоментувала резонансне інтерв'ю Опра.

Раніше британський телеведучий виявив 17 невідповідностей в словах принца Гаррі і Меган Маркл.

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