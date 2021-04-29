12 зворушливих цитат принца Вільяма і Кейт Міддлтон один про одного

Герцоги Кембриджські сьогодні відзначають 10-ту річницю весілля. Дізнайтеся, що всі ці роки подружжя говорило один про одного, дітей та сімейне життя

Сьогодні, 29 квітня, принц Вільям і Кейт Міддлтон відзначають 10-ту річницю весілля. Вони познайомилися ще в 2003 році, а через два роки стали зустрічатися. У 2007 році пара розпалася, але через чотири місяці майбутнє подружжя возз'єдналося.

Кейт Міддлтон та принц Вільям святкують річницю весілля Фото: Getty Images

У 2011 році вони зіграли весілля, яке відзначала вся Британія, а в світі за цією подією спостерігали близько двох мільярдів людей. Сьогодні Кейт і Вільям щасливі разом, вони виконують свої королівські обов'язки і виховують трьох чарівних дітей: 7-річного принца Джорджа, 5-річну принцесу Шарлотту і 3-річного принца Луї.

Life Сьогодні зібрали 12 найбільш зворушливих цитат принца Вільяма і Кейт Міддлтон один про одного.

Про принцесу Діані і Кейт

Згадуючи день весілля, принц Вільям зізнався в інтерв'ю ABC, що хотів би, щоб його мати, покійна принцеса Діана, теж була присутня на торжестві.

"Я думаю, їй би сподобався той день, і я сподіваюся, що вона пишається нами. Дуже сумно усвідомлювати, що у неї ніколи не буде можливості зустрітися з Кейт", – сказав принц Вільям.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Про почуття гумору і підтримку

Ось що сказали майбутні герцоги Кембриджські в день, коли оголосили про свої заручини у 2010 році:

Вільям: "Нам обом дуже весело разом, у обох відмінне почуття гумору. Ми звичайні люди, які люблять пожартувати один над одним. У Кейт дуже багато кумедних звичок, через які я її дражню".

Кейт: "Протягом багатьох років Вільям піклується про мене, він ставиться до мене, як справжній закоханий чоловік. Вільям підтримує мене і в горі, і в радості".

Принц Вільям і Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Про знайомство

Пара згадала своє знайомство в інтерв'ю ITV News. Їхня зустріч відбулася у 2003 році.

Вільям: "Ми познайомилися в університеті, в Сент-Ендрюс. Спочатку ми дружили більше року, але пізніше між нами ніби розквітла любов. Проводили все більше і більше часу один з одним, сміялися, веселилися. Ми зрозуміли, що у нас спільні інтереси, і нам добре разом".

Кейт: "Ну, мені здається, що я дуже почервоніла, коли зустріла тебе і потім втекла – я дуже соромилася. Знадобилося трішки часу, щоб ми стали друзями".

Принц Вільям і Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Про турботу

Під час свого королівського турне по Канаді у 2011 році Кейт сказала про Вільяма: "Мені дуже, дуже пощастило. Він піклується про мене настільки, наскільки це можливо".

Про спогади

У 2011 році, під час святкування 600-го ювілею заснування університету Сент-Ендрюс, Кейт і Вільям прогулялися територією навчального закладу.

"Це особливий момент для мене і Кетрін. Таке відчуття, що я повертаюся додому", – сказав Вільям.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

Про дітей

Принц Вільям нерідко проявляє своє почуття гумору і самоіронію під час інтерв'ю. Наприклад, після народження їхньої з Кейт першої дитини, принца Джорджа, Вільям сказав: "На щастя, він дуже схожий на Кейт".

У 2015 році у пари народилася дочка – принцеса Шарлотта. Принц Вільям був у захваті від того, що у них з Кейт з'явилася ще одна дитина.

"Це фантастика, мати прекрасну маленьку сім'ю, і я так схвильований. Кетрін чудово справляється з роллю матері, і я дуже пишаюся нею", – розповів Вільям в інтерв'ю BBC.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: facebook.com/Royalty101PastAndPresent

Про внутрішні зміни

Принц Вільям зізнався, що зустріч з Кейт і створення сім'ї повністю перевернули його життя.

"Я став більш емоційним. Раніше я не так сильно турбувався про щось. Але тепер через будь-яку дрібницю я починаю переживати, мислю глобальніше, вже як батько", – розповів Вільям.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Про спроби справити враження

Після заручин в одному з інтерв'ю Вільям зізнався, що намагався справити враження на Кейт завдяки своїм кулінарним навичкам.

"Я намагався приготувати вишукані страви, але весь час щось підгорало, виливалося і спалахувало. А Кейт весь цей час допомагала мені, намагаючись взяти під контроль всю ситуацію. Як добре, що вона була поруч", – розповів принц.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Про Єлизавету II

Кейт Міддлтон зізналася, що "її дуже надихав" приклад стосунків Єлизавети II і принца Філіпа, який зовсім нещодавно пішов з життя у віці 99 років.

"Нам з Вільямом належить пройти досить довгий шлях, і це дійсно чудово", – сказала Кейт.

Єлизавета II і принц Філіп, принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Раніше ми повідомляли, що Букінгемському палацу довелося порушити давню традицію через вагітність Кейт Міддлтон.

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