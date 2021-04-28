Букінгемському палацу довелося порушити давню традицію через вагітність Кейт Міддлтон

Королівський експерт розповів, що вагітність дружини принца Вільяма довелося розсекретити раніше встановленого терміну

Вже завтра Кейт Міддлтон і принц Вільям відсвяткують десяту річницю весілля. На честь такої події королівський експерт Ешлі Пірсон вирішив оприлюднити раніше невідомий факт про першу вагітність герцогині Кембриджської. Про це пише Daily Express.

Про первістка Кейт і Вільяма громадськість дізналася раніше належного терміну.

"Кейт страждала від гіперемеза гравідарум. Це рідкісний вид ранкової нудоти під час вагітності. Ситуація дійшла до того, що дружину принца Вільяма довелося на кілька днів покласти в лікарню", – розповів Ешлі Пірсон.

Кейт Міддлтон, принц Вільям і принц Джордж Фото: Getty Images

У Букінгемському палаці переживали, що почнуть з'являтися різні чутки щодо того, чому Кейт Міддлтон в лікарні, і тому довелося виступити з офіційною заявою.

Через це була порушена багаторічна традиція, згідно з якою про появу спадкоємця повідомляється після третього місяця вагітності королівської особи.

Раніше мама Кейт Міддлтон розповіла про улюблене заняття своїх онуків.

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