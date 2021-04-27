Мати Кейт Міддлтон розсекретила улюблене заняття принців Джорджа, Луї і принцеси Шарлотти

Керол Міддлтон обожнює займатися садівництвом і активно долучає до цієї справи своїх онуків. Малюки люблять проводити час в саду і городі

Керол Міддлтон, мати герцогині Кембриджської – Кейт Міддлтон, обожнює проводити час з онуками – принцами Джорджем, Луї, якій нещодавно пішов у садок, і принцесою Шарлоттою. Виявилося, що улюблене заняття малюків з бабусею – це садівництво.

Керол хоче привчити онуків до турботи про природу і нерідко проводить час з ними в саду.

"Коли я висаджую рослини разом з онуками, мені подобається, щоб все лежало на своїх місцях і у кожного були свої ведерце з лопаткою. Так вони відразу зможуть приступити до роботи і пізніше не доведеться витрачати час на пошуки того чи іншого предмета, адже інакше діти втратять інтерес і підуть", – розповіла Міддлтон-старша в інтерв'ю журналу Saga.

Керол Міддлтон, принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

"Дітям важливо рости з повагою до природи, нехай заради цього вони навіть трохи і забрудняться", – додала Керол з усмішкою.

Мати Кейт Міддлтон вирощує картоплю, цибулю, моркву, буряк та інші овочі.

"Немає кращого способу привчити малюків до здорового харчування, ніж надати їм можливість самим вибирати собі овочі на власному городі", – запевняє Керол.

Зазначимо, що крім принців Джорджа, Луї і принцеси Шарлотти у Керол Міддлтон є ще двоє онуків – це Артур і Грейс – діти Піппи Міддлтон, молодшої сестри Кейт.

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