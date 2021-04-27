Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Мати Кейт Міддлтон розсекретила улюблене заняття принців Джорджа, Луї і принцеси Шарлотти

Сьогодні, 11:56

Керол Міддлтон обожнює займатися садівництвом і активно долучає до цієї справи своїх онуків. Малюки люблять проводити час в саду і городі

Керол Міддлтон, мати герцогині Кембриджської – Кейт Міддлтон, обожнює проводити час з онуками – принцами Джорджем, Луї, якій нещодавно пішов у садок, і принцесою Шарлоттою. Виявилося, що улюблене заняття малюків з бабусею – це садівництво.

Керол хоче привчити онуків до турботи про природу і нерідко проводить час з ними в саду.

"Коли я висаджую рослини разом з онуками, мені подобається, щоб все лежало на своїх місцях і у кожного були свої ведерце з лопаткою. Так вони відразу зможуть приступити до роботи і пізніше не доведеться витрачати час на пошуки того чи іншого предмета, адже інакше діти втратять інтерес і підуть", – розповіла Міддлтон-старша в інтерв'ю журналу Saga.

Керол Міддлтон, принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми
Керол Міддлтон, принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми
Фото: Getty Images

"Дітям важливо рости з повагою до природи, нехай заради цього вони навіть трохи і забрудняться", – додала Керол з усмішкою.

Мати Кейт Міддлтон вирощує картоплю, цибулю, моркву, буряк та інші овочі.

"Немає кращого способу привчити малюків до здорового харчування, ніж надати їм можливість самим вибирати собі овочі на власному городі", – запевняє Керол.

Зазначимо, що крім принців Джорджа, Луї і принцеси Шарлотти у Керол Міддлтон є ще двоє онуків – це Артур і Грейс – діти Піппи Міддлтон, молодшої сестри Кейт.

Раніше ми писали, що дядько Кейт Міддлтон звинуватив Меган Маркл у брехні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Молодшому сину Кейт Міддлтон і принца Вільяма - 3 роки. Дивіться новий портрет принца Луї Досі в чорному: Кейт Міддлтон вперше вийшла в світ після похорону принца Філіпа Кейт Міддлтон прибула на похорон принца Філіпа в кольє Єлизавети II
Кейт Мідлтон принц Джордж принцеса Шарлотта Принц Луї
Реклама

Новини партнерів

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19

Популярні статті

Сьогодні, 11:07Смачно

Як приготувати шампіньйони на багатті: інструкція і 3 рецепти маринадів

Вчора, 18:04Фаново

Чистий четвер-2021: традиції свята

Вчора, 16:02Зірково

До побачення, Голос: MONATIK йде з проекту слідом за Тіною Кароль

Вчора, 15:50Зірково

Потап різко висловився про Голос країни, зачепивши Тіну Кароль — але потім відредагував пост

Вчора, 13:01Смачно

Скумбрія на вогні: найкращий рецепт для пікніка

Вчора, 11:51Смачно

Фарбуємо яйця за допомогою цибулиння: п'ять лайфхаків

Вчора, 11:14Смачно

Як приготувати паску в хлібопічці: 3 рецепти на Великдень

Вчора, 05:26Психо

Гороскоп на сьогодні 26 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не відмовляйте собі в задоволеннях!

25 квітняЗірково

Чорнобиль позбавляє сну і повертає в жорстоку реальність

25 квітняФаново

Всесвітній день дочки-2021: найніжніші привітання дочкам

25 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня: всы знаки зодіаку

25 квітняФаново

Вербна неділя-2021: привітання у віршах і коротких смс

24 квітняФаново

Вербна неділя-2021: що у жодному разі не можна робити

24 квітняЗірково

Фанати в захваті від помолоділої Пугачової в білому: Яка красуня!

24 квітняФаново

Вербна неділя-2021: головні традиції і прикмети дня

24 квітняЗірково

Кращі сукні Оскара за всю історію: 10 суконь з червоної доріжки

Новини партнерів

Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Восточный гороскоп на 2021 год. Чего ждать от Белого Быка
Восточный гороскоп на 2021 год. Чего ждать от Белого Быка
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти