У Києві прощаються з Григорієм Чапкісом
Сьогодні проходить церемонія прощання з легендарним хореографом. Проводити Григорія Миколайовича в останню путь прийшли його рідні, друзі та шанувальники
Сьогодні, 18 червня, в Києві, в Національній філармонії України, проходить жалобна церемонія прощання з Григорієм Чапкісом, який пішов з життя 13 червня у віці 91 року.
Сайт "Сьогодні" веде пряму трансляцію події.
О 13:15 за київським часом труну з тілом маестро винесли з Національної філармонії. Прощання триватиме на Байковому кладовищі.
На церемонію прощання прийшов журналіст і телеведучий Дмитро Гордон. Також в останню путь провести Григорія Чапкіса прибув співак Павло Зібров.
Сім'я Григорія Миколайовича біля труни.
Як повідомляє кореспондент новин "Сьогодні" Анастасія Блищик, на траурній церемонії всі бажаючі можуть написати свої спогади про Григорія Миколайовича і співчуття в книзі пам'яті. Пізніше книгу віддадуть родичам, а на її основі випустять збірку спогадів про легендарного хореографа.
Танцівник і хореограф Владислав Яма прийшов попрощатися з Григорієм Чапкісом.
Люди, які прийшли попрощатися з хореографом, висловлюють співчуття родичам, які зібралися біля труни Григорія Миколайовича.
На церемонію прибув президент України Володимир Зеленський.
Труна з тілом артиста стоїть в центрі фойє філармонії. Хореографа ховають в білому костюмі. Зал заставлений букетами квітів. Біля труни стоїть великий портрет Григорія Миколайовича, поруч сидять рідні – син Грег, дочка Лілія, внучки Анна і Вітторія і інші родичі.
Провести в останню путь артиста до 13:00 можуть всі бажаючі.
Церемонія почалася в 11 ранку і триватиме до 13:00. Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі.
Нагадаємо, що син Григорія Чапкіса Грег прилетів попрощатися з батьком з США. Після завершення церемонії труну з тілом артиста відвезуть на Байкове кладовище в Києві, де пройдуть похорони. Очікується, що прощання з артистом на кладовищі триватиме до 15:00.
Раніше Грег Чапкіс заявив, що продовжуватиме справу батька зі своїми синами.
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