У Києві прощаються з Григорієм Чапкісом

Сьогодні проходить церемонія прощання з легендарним хореографом. Проводити Григорія Миколайовича в останню путь прийшли його рідні, друзі та шанувальники

Фото: Сьогодні

Сьогодні, 18 червня, в Києві, в Національній філармонії України, проходить жалобна церемонія прощання з Григорієм Чапкісом, який пішов з життя 13 червня у віці 91 року.

Сайт "Сьогодні" веде пряму трансляцію події.

О 13:15 за київським часом труну з тілом маестро винесли з Національної філармонії. Прощання триватиме на Байковому кладовищі.

На церемонію прощання прийшов журналіст і телеведучий Дмитро Гордон. Також в останню путь провести Григорія Чапкіса прибув співак Павло Зібров.

Сім'я Григорія Миколайовича біля труни.

Фото: Сьогодні

Як повідомляє кореспондент новин "Сьогодні" Анастасія Блищик, на траурній церемонії всі бажаючі можуть написати свої спогади про Григорія Миколайовича і співчуття в книзі пам'яті. Пізніше книгу віддадуть родичам, а на її основі випустять збірку спогадів про легендарного хореографа.

Фото: Сьогодні

Танцівник і хореограф Владислав Яма прийшов попрощатися з Григорієм Чапкісом.

Скріншот: Сьогодні

Люди, які прийшли попрощатися з хореографом, висловлюють співчуття родичам, які зібралися біля труни Григорія Миколайовича.

Скріншот: Сьогодні

На церемонію прибув президент України Володимир Зеленський.

Скріншот: Сьогодні

Труна з тілом артиста стоїть в центрі фойє філармонії. Хореографа ховають в білому костюмі. Зал заставлений букетами квітів. Біля труни стоїть великий портрет Григорія Миколайовича, поруч сидять рідні – син Грег, дочка Лілія, внучки Анна і Вітторія і інші родичі.

Провести в останню путь артиста до 13:00 можуть всі бажаючі.

Фото: Сьогодні

Церемонія почалася в 11 ранку і триватиме до 13:00. Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі.

Фото: Сьогодні

Нагадаємо, що син Григорія Чапкіса Грег прилетів попрощатися з батьком з США. Після завершення церемонії труну з тілом артиста відвезуть на Байкове кладовище в Києві, де пройдуть похорони. Очікується, що прощання з артистом на кладовищі триватиме до 15:00.

Раніше Грег Чапкіс заявив, що продовжуватиме справу батька зі своїми синами.

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